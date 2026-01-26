Escándalo en vivo: Cinthia Fernández cruzó a Fernando Carrillo y el actor abandonó la nota

En medio del caos, Carrillo sumó un componente político al cruce y gritó consignas que sorprendieron a todos. “¡Que viva Néstor! ¡Que viva Eva! ¡Que viva Perón!”, exclamó, lo que terminó de desatar el escándalo. Cinthia no se detuvo y volvió a la carga con insultos y reproches. “Cag..., cobarde. ¿Por qué no podés debatir? Si vas a hablar de mí, hablá conmigo", insistió.

Cinthia Fernández Carrillo2

La situación escaló al punto de quiebre cuando el actor anunció su salida del móvil. “Me voy, Moria. Moria, me voy. Muchas gracias”, dijo antes de intentar finalizar la comunicación. La producción decidió emitir un informe para sostener la entrevista, pero el clima ya era irremontable. Tras algunos minutos más al aire, Carrillo volvió a pedir disculpas por sus dichos sobre Catherine Fulop, asegurando que habían sido malinterpretados.

Esa explicación volvió a encender a Fernández, que cerró el cruce con una dura reflexión. “Por eso sos un cobarde. Porque esto no se malinterpretó. Esto no es una malinterpretación. Esto es una coacción contra una mujer. Y yo no lo voy a permitir, por más que vos seas un cobarde y pidas un mano a mano con la conductora, como mujer, tengo que intervenir. A mí me parece una vergüenza”.

Finalmente, el actor apagó la comunicación y dejó el estudio en silencio. La panelista concluyó con una última frase lapidaria: “Ahora le conviene decir que se malinterpretó. Ahora le conviene pedir disculpas. Esto es de cobarde. Esto lo desnuda como persona”.

Cinthia Fernández Carrillo3