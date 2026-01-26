Escándalo en vivo: Cinthia Fernández cruzó a Fernando Carrillo y el actor abandonó la nota
Una discusión cargada de insultos, acusaciones y tensión política terminó con el galán venezolano cortando el móvil en pleno programa.
La mañana de La mañana de Moria, por eltrece, quedó marcada por un episodio de extrema tensión cuando Cinthia Fernández y Fernando Carrillo protagonizaron un feroz enfrentamiento al aire. El actor venezolano, que estaba conectado mediante un móvil, terminó interrumpiendo la comunicación luego de una discusión a los gritos con la panelista, en un cruce que rápidamente se volvió inmanejable.
El conflicto se desató luego de que Carrillo intentara disculparse públicamente con Catherine Fulop, su expareja, por declaraciones polémicas que había realizado tiempo atrás, cuando insinuó que podía mostrar videos íntimos de ella. Durante la charla con Moria Casán, el actor aseguró haber sido víctima de ataques mediáticos en la Argentina y lanzó una pregunta que encendió la mecha.
“¿Quién se disculpa conmigo por acusarme de cosas que son inciertas?”, planteó. La reacción de Cinthia Fernández fue inmediata y explosiva. Visiblemente indignada, decidió intervenir sin rodeos. “Este señor es un cobarde y pide un mano a mano con la conductora y ahora está hablando de mí. Si querés hablar de mí, hablá conmigo”, lanzó, elevando el tono y marcando su postura desde el primer momento.
Carrillo intentó esquivar el enfrentamiento directo y le respondió con dureza. “No estoy hablando con usted, señorita. No se cuelgue de la conversación. Estás viendo el bullying que hay”, replicó, mientras buscaba retomar el diálogo exclusivamente con Moria Casán. Sin embargo, lejos de calmarse, la panelista redobló sus críticas y volvió a apuntar con fuerza contra el actor.
“Es que sos un cobarde porque pedís un mano a mano con la conductora y no podés debatir. Sos un cobarde porque amenazás a la persona con la que estuviste casada con videos íntimos”, expresó Fernández, generando un clima cada vez más tenso en el estudio y del otro lado de la pantalla.
En medio del caos, Carrillo sumó un componente político al cruce y gritó consignas que sorprendieron a todos. “¡Que viva Néstor! ¡Que viva Eva! ¡Que viva Perón!”, exclamó, lo que terminó de desatar el escándalo. Cinthia no se detuvo y volvió a la carga con insultos y reproches. “Cag..., cobarde. ¿Por qué no podés debatir? Si vas a hablar de mí, hablá conmigo", insistió.
La situación escaló al punto de quiebre cuando el actor anunció su salida del móvil. “Me voy, Moria. Moria, me voy. Muchas gracias”, dijo antes de intentar finalizar la comunicación. La producción decidió emitir un informe para sostener la entrevista, pero el clima ya era irremontable. Tras algunos minutos más al aire, Carrillo volvió a pedir disculpas por sus dichos sobre Catherine Fulop, asegurando que habían sido malinterpretados.
Esa explicación volvió a encender a Fernández, que cerró el cruce con una dura reflexión. “Por eso sos un cobarde. Porque esto no se malinterpretó. Esto no es una malinterpretación. Esto es una coacción contra una mujer. Y yo no lo voy a permitir, por más que vos seas un cobarde y pidas un mano a mano con la conductora, como mujer, tengo que intervenir. A mí me parece una vergüenza”.
Finalmente, el actor apagó la comunicación y dejó el estudio en silencio. La panelista concluyó con una última frase lapidaria: “Ahora le conviene decir que se malinterpretó. Ahora le conviene pedir disculpas. Esto es de cobarde. Esto lo desnuda como persona”.
