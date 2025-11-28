Rosalía pasó por Luzu y sorprendió al cantar un tema suyo con Ángela Torres: el video
La artista española conquistó al público apenas pisó el popular canal de streaming argentino. Los detalles en la nota.
Rosalía continúa disfrutando de su estadía en Argentina y su paso por Nadie Dice Nada (Luzu) generó un auténtico fenómeno desde temprano. La visita de la cantante española transformó la emisión del 28 de noviembre en uno de los momentos más destacados del ciclo, sumando récords de audiencia y una enorme expectativa previa.
Desde que llegó al estudio, el clima fue de fiesta total: una tribuna repleta, banderas celestes y blancas flameando y un público que no dejó de aplaudirla ni un segundo. En medio de ese clima eufórico, la artista ingresó al set, saludó cálidamente al equipo y sorprendió al ponerse la camiseta albiceleste sobre los hombros.
Allí, Nico Occhiato tomó la palabra para agradecerle su presencia: "Muchas gracias por venir, realmente estamos todos muy emocionados, muy honrados y nerviosos". Ella lo detuvo con naturalidad: "No, no hay razón". El conductor, entre risas, replicó: "¿Cómo no va a haber razón? Sos Rosalía flaca".
A lo largo del programa, la intérprete se mostró cercana y predispuesta a compartir con la audiencia algo más que una simple entrevista. Uno de los grandes instantes llegó cuando cantó a capela “La Perla”, acompañada por Ángela Torres. El estudio estalló en aplausos, generando uno de los momentos más virales del día.
La española también volvió a expresar su fascinación por el país, un tema que ya había mencionado días atrás, y lo hizo frente a más de 300 mil espectadores conectados al streaming: “No toméis por sentado (el cielo de Buenos Aires). Es de las cosas que más me impactó. El cielo está cerca, muchas veces es algo intangible. Me gusta eso, y los colores, me pareció delicioso”.
El lanzamiento de LUX también generó interés por las figuras que forman parte del proyecto. En este nuevo trabajo, Rosalía cuenta con colaboraciones de Yahritza y su Esencia, Björk, Carminho, Estrella Morente y Sílvia Pérez Cruz, además de la participación coral de la Escolanía de Montserrat y L’Orfeó Català, conformando un elenco artístico de gran peso dentro de la propuesta musical.
