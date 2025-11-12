Rosalina aparece por primera vez en el tráiler de "Super Mario Galaxy: la película"

Super Mario Galaxy

La dirección está a cargo, una vez más, de Aaron Horvath y Michael Jelenic, quienes estuvieron al frente de Super Mario Bros: La película (2023). El guion corre por cuenta de Matthew Fogel, conocido por haber escrito Minions: Nace un villano. El estudio Illumination, creador de sagas exitosas como Mi villano favorito y Sing, produce el proyecto bajo la supervisión de Chris Meledandri.

Super Mario Galaxy: la película llegará a los cines el 3 de abril de 2026, si no hay cambios adicionales en el calendario.

El desafío del proyecto es igualar o superar el fenómeno global que supuso la primera entrega. Tras su lanzamiento en abril de 2023, Super Mario Bros: La película recaudó la asombrosa cifra de 1.360 millones de dólares en la taquilla mundial. El filme animado se convirtió en la adaptación de un videojuego más exitosa en la historia del cine y en la segunda película más taquillera del año, solo por detrás de Barbie. Además, registró el mayor estreno global de todos los tiempos para una película animada, con 377 millones de dólares en su primer fin de semana.

Finalmente, es importante señalar que Nintendo continúa expandiendo su apuesta por el séptimo arte. La empresa también prepara una película live action de otra de sus franquicias más emblemáticas, The Legend of Zelda, junto a Sony Pictures y bajo la dirección de Wes Ball, con estreno previsto para marzo de 2027.