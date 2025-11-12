Rosalina aparece por primera vez en el tráiler de "Super Mario Galaxy: la película"
La secuela de la película animada ya tiene fecha de estreno en cines y un tráiler que llamó la atención de los espectadores. Conocé los detalles.
Nintendo e Illumination han presentado el primer avance oficial de Super Mario Galaxy: la película, la esperada secuela del éxito global Super Mario Bros: La película (2023). El tráiler, lanzado este 12 de noviembre durante una edición especial del Nintendo Direct, confirmó que Mario y sus amigos dejarán el Reino Champiñón para embarcarse en una ambiciosa aventura intergaláctica. La trama está inspirada en el aclamado videojuego Super Mario Galaxy, lanzado originalmente en 2007 para la consola Wii.
El adelanto, difundido por Nintendo y Universal Pictures, muestra al elenco principal —Mario, Peach, Luigi y Toad— viajando a través de distintos planetas en el espacio. La travesía los enfrenta a un nuevo villano: Bowser Jr., el hijo del antagonista clásico de la saga. La voz del personaje está a cargo del actor y cineasta Benny Safdie, conocido por su trabajo en Good Time y Oppenheimer, según reporta Variety.
El tráiler también introduce un personaje clave del universo de Mario: Rosalina, la princesa guardiana del cosmos y una de las figuras más queridas por los fans. Brie Larson, ganadora del Óscar por Room y estrella del Universo Cinematográfico de Marvel, se une a la franquicia prestando su voz al popular personaje.
En el video se pueden apreciar impresionantes paisajes cósmicos, planetas con gravedad variable y criaturas completamente nuevas, entre ellas los Lumas, pequeñas estrellas vivientes que acompañan a Rosalina en los juegos originales. El tono visual mantiene la estética vibrante y el humor característico del estudio Illumination. Los seguidores del videojuego reconocerán, además, sonidos familiares que se mantienen en la banda sonora del film.
Como era de esperarse, el reparto estelar de voces de la primera entrega regresa para esta nueva aventura. Chris Pratt vuelve a dar voz a Mario, Anya Taylor-Joy como la Princesa Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser y Keegan-Michael Key como Toad.
La dirección está a cargo, una vez más, de Aaron Horvath y Michael Jelenic, quienes estuvieron al frente de Super Mario Bros: La película (2023). El guion corre por cuenta de Matthew Fogel, conocido por haber escrito Minions: Nace un villano. El estudio Illumination, creador de sagas exitosas como Mi villano favorito y Sing, produce el proyecto bajo la supervisión de Chris Meledandri.
Super Mario Galaxy: la película llegará a los cines el 3 de abril de 2026, si no hay cambios adicionales en el calendario.
El desafío del proyecto es igualar o superar el fenómeno global que supuso la primera entrega. Tras su lanzamiento en abril de 2023, Super Mario Bros: La película recaudó la asombrosa cifra de 1.360 millones de dólares en la taquilla mundial. El filme animado se convirtió en la adaptación de un videojuego más exitosa en la historia del cine y en la segunda película más taquillera del año, solo por detrás de Barbie. Además, registró el mayor estreno global de todos los tiempos para una película animada, con 377 millones de dólares en su primer fin de semana.
Finalmente, es importante señalar que Nintendo continúa expandiendo su apuesta por el séptimo arte. La empresa también prepara una película live action de otra de sus franquicias más emblemáticas, The Legend of Zelda, junto a Sony Pictures y bajo la dirección de Wes Ball, con estreno previsto para marzo de 2027.
