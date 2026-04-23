ROX llega a Bogotá para el lanzamiento de su nuevo sencillo y su participación estelar en el Fashion Week.
La artista multidisciplinaria llegará a Bogotá en mayo para el lanzamiento oficial del sencillo y para participar en el Bogotá Fashion Week.
Roxana Frontini, conocida artísticamente como ROX, desembarca este mes de mayo en Bogotá para protagonizar un hito doble: el lanzamiento oficial de su nuevo sencillo "Alta Frecuencia" y su participación estelar en el Bogotá Fashion Week.
La artista multidisciplinaria, que ha logrado fusionar sus dos décadas de trayectoria en el mundo del lujo y el branding con una profunda búsqueda espiritual y científica, propone una nueva categoría denominada "Mindset Music": pop diseñado para elevar el poder mental y la coherencia interna.
Su nuevo sencillo, "Alta Frecuencia", no es solo una canción, sino un manifiesto sobre la responsabilidad diaria de elegir nuestro estado interno. Para ROX, la "frecuencia" no es un concepto místico, sino una realidad medible a través del bio-electromagnetismo.
"Esta canción surge en un momento donde varias estructuras que venía sosteniendo colapsaron. Esa noche, en lugar de quedarme en la frustración, empecé a tararear: 'Soy alta frecuencia, yo vuelo tan alto como quiero…'. Fue una decisión de elegir una nueva identidad", revela la artista sobre el origen del tema.
La propuesta invita a los oyentes a alinear pensamiento, emoción y acción para redefinir su realidad, actuando como un antídoto frente a la sobreestimulación y el ruido del mundo contemporáneo.
Música y Moda en el Bogotá Fashion Week
La participación de ROX en el Bogotá Fashion Week no es casual. Para ella, la música y la moda son capas de un mismo sistema de identidad: música como vibración interna que organiza la energía y moda como expresión externa que traduce esa identidad en forma, textura y presencia.
Como experta en branding y docente en el prestigioso Istituto Marangoni Miami, ROX aplica la estructura del diseño a sus composiciones. "La música propone el estado, y la moda lo sostiene y lo amplifica en el espacio físico", explica sobre el diálogo entre ambas disciplinas que se verá reflejado durante su paso por la capital colombiana.
Quién es Roxana Frontini (ROX)
La historia detrás de ROX es de resiliencia y transformación. Tras una exitosa carrera corporativa, un colapso del sistema nervioso que le impidió cantar durante meses se convirtió en la "compuerta" hacia su verdadera voz. Durante ese silencio, profundizó en disciplinas como la metafísica, el mindfulness y la psicología del color, integrándolas hoy en su arte.
Con el respaldo de su firma CURATORS GROUP, ROX busca construir un legado que trascienda lo sonoro. Su llegada a Bogotá en mayo para una gira de medios y el lanzamiento de su sencillo promete ser el inicio de una conversación contemporánea sobre la expansión de la consciencia a través del arte y el estilo de vida.
Artista multidisciplinaria, consultora de estrategia y fundadora de CURATORS GROUP. Su práctica integra música, artes visuales y diseño como un sistema para desbloquear el potencial humano. Con experiencia en mercados de Estados Unidos, Europa y América Latina, ROX se consolida como una de las voces más innovadoras en la intersección entre el arte y la mentalidad cuántica.
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