ROX llega a Bogotá para el lanzamiento de su nuevo sencillo y su participación estelar en el Fashion Week.

La propuesta invita a los oyentes a alinear pensamiento, emoción y acción para redefinir su realidad, actuando como un antídoto frente a la sobreestimulación y el ruido del mundo contemporáneo.

Música y Moda en el Bogotá Fashion Week

La participación de ROX en el Bogotá Fashion Week no es casual. Para ella, la música y la moda son capas de un mismo sistema de identidad: música como vibración interna que organiza la energía y moda como expresión externa que traduce esa identidad en forma, textura y presencia.

Como experta en branding y docente en el prestigioso Istituto Marangoni Miami, ROX aplica la estructura del diseño a sus composiciones. "La música propone el estado, y la moda lo sostiene y lo amplifica en el espacio físico", explica sobre el diálogo entre ambas disciplinas que se verá reflejado durante su paso por la capital colombiana.

Quién es Roxana Frontini (ROX)

La historia detrás de ROX es de resiliencia y transformación. Tras una exitosa carrera corporativa, un colapso del sistema nervioso que le impidió cantar durante meses se convirtió en la "compuerta" hacia su verdadera voz. Durante ese silencio, profundizó en disciplinas como la metafísica, el mindfulness y la psicología del color, integrándolas hoy en su arte.

Con el respaldo de su firma CURATORS GROUP, ROX busca construir un legado que trascienda lo sonoro. Su llegada a Bogotá en mayo para una gira de medios y el lanzamiento de su sencillo promete ser el inicio de una conversación contemporánea sobre la expansión de la consciencia a través del arte y el estilo de vida.

Artista multidisciplinaria, consultora de estrategia y fundadora de CURATORS GROUP. Su práctica integra música, artes visuales y diseño como un sistema para desbloquear el potencial humano. Con experiencia en mercados de Estados Unidos, Europa y América Latina, ROX se consolida como una de las voces más innovadoras en la intersección entre el arte y la mentalidad cuántica.