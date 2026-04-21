Luz Gaggi presenta “Flores”, una canción íntima que adelanta su nuevo álbum
La artista argentina atraviesa un gran momento y vuelve a emocionar con un single delicado y profundo, acompañado por un videoclip cargado de sensibilidad.
Luz Gaggi continúa consolidando su crecimiento dentro de la escena musical con el lanzamiento de “Flores”, su nuevo single. La canción funciona como anticipo de lo que será su segundo álbum de estudio, previsto para mayo, y reafirma el gran presente que atraviesa la artista.
Con una impronta suave y envolvente, “Flores” propone un viaje emocional donde la voz se convierte en el eje central. La interpretación, cargada de matices, muestra a una Luz más cercana y sensible, explorando nuevas formas de transmitir desde lo íntimo.
El estreno llega acompañado por un videoclip que suma una capa aún más personal: en él, la cantante comparte escenas junto a sus hermanas menores, construyendo un relato visual atravesado por la complicidad, el afecto y la conexión familiar.
Este lanzamiento se enmarca en una etapa artística en plena expansión. En los últimos meses, Gaggi fue marcando hitos importantes que reflejan su proyección internacional y el reconocimiento de la industria. Entre ellos, se destaca el premio Discovery Award en la Latin Alternative Music Conference en Nueva York, además de haber sido elegida como Artist To Watch en los Premios Juventud.
Asimismo, fue convocada por VEVO para formar parte de su programa DSCVR, una plataforma que impulsa a talentos emergentes a nivel global, consolidando su posicionamiento como una de las voces más prometedoras de su generación.
Antes de “Flores”, la artista había presentado “Que mal”, un tema producido por Cachorro López, con quien viene trabajando desde hace más de un año en este nuevo proyecto. También había lanzado “Avión a Madrid”, el primer adelanto del disco, que tuvo una gran recepción por parte del público.
Con cada paso, Luz Gaggi sigue ampliando su universo musical, apostando a una identidad propia que combina sensibilidad, potencia interpretativa y una conexión directa con su audiencia.
