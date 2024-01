Roxana Carabajal reveló en el Festival de Jesús María que hace un año y medio que no ve a su hija

“Ha llegado el momento que para mí es uno de los más tristes que me toca vivir, a pesar de que ustedes ven que yo quiero transmitir alegría, y tiene que ver, necesito contarles a cada uno de Uds. y a toda la Argentina que está mirando a través de la Televisión Pública que me han sacado finalmente a mi hija a Eva, a mi Evita, unos seres oscuros que viven en un pueblo que se llama Carcarañá, en Santa Fe, ayudados por un Juzgado de Cañada de Gómez", comenzó diciendo.

VIDEO La triste confesión de Roxana Carabajal en el Festival de Jesús María

Luego reveló que no ve a su hija hace mucho tiempo: "Hoy hace un año y medio yo no puedo ver a mi hija Eva, por favor, necesito que me ayuden todos, por eso es que yo ayudo a mi corazón, a mi ser y a mi espíritu haciendo canciones, y esta se la dedico a mi hijita Eva y se la dedico también a esos seres…que me han separado de ella porque sé que la vida ve todo y siento que también quiero darles un poco de luz a esas almas oscuras que me han separado de Evita. Para vos mi amor, mi hijita: Canción para Eva”

Carabajal se encuentra hace muchos años en conflicto con su ex pareja Gonzalo Koller por la tenencia de la hija de 10 años, lo que motivó en varias oportunidades acusaciones cruzadas en los medios.