Roxette volvió a Buenos Aires y la convirtió en una fiesta de clásicos

El tramo final elevó aún más la intensidad, con una seguidilla explosiva de “How Do You Do”, “Dangerous”, “Joyride”, “Spending My Time” y “The Look”, en un cierre a pura euforia.

Roxette volvió con una formación renovada, una identidad sonora más poderosa y la decisión de demostrar que su historia todavía tiene nuevos capítulos por escribir ante sus fiel público y nuevos fanáticos.

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