Roxette volvió a Buenos Aires y la convirtió en una fiesta de clásicos
Con Lena Philipsson al frente, la histórica banda sueca regresó al país después de catorce años y desató una noche de nostalgia, emoción y euforia.
Roxette regresó a la Argentina y convirtió su vuelta en un verdadero acontecimiento. Este jueves 16 de abril, unas 15 mil personas colmaron el Movistar Arena para reencontrarse con la histórica banda sueca, que inició una nueva etapa con formación renovada, sonido más potente y una puesta que dejó en claro que su legado sigue intacto.
Luego de haber comenzado su tour en Sudáfrica y pasar por Australia y buena parte de Europa —con escalas en Noruega, Países Bajos, Finlandia, Alemania, Bélgica, España, Dinamarca y Suiza—, la gira desembarcó en Sudamérica con fechas en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile.
Uno de los focos de la noche estuvo puesto en Lena Philipsson, la cantante sueca de 60 años que asumió el desafío de ocupar el lugar de la recordada Marie Fredriksson. Su debut ante el público argentino no pasó inadvertido: deslumbró con su presencia, potencia vocal y emoción sobre el escenario. Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando, antes de interpretar “It Must Have Been Love”, lanzó un sentido “This is for you Marie”, en homenaje a la exlíder de la banda, fallecida en 2019, quien luchó durante varios años contra un tumor cerebral.
Con Per Gessle como gran arquitecto del proyecto, Roxette desplegó una versión mucho más rockera y enérgica, apoyada en guitarras al frente y una base rítmica contundente.
El repertorio fue una sucesión de clásicos celebrados por el público: sonaron “The Big L.”, “Sleeping in My Car”, “Dressed for Success”, “Crash! Boom! Bang!”, “Wish I Could Fly”, “Church of Your Heart” y la emblemática balada que marcó a generaciones.
El tramo final elevó aún más la intensidad, con una seguidilla explosiva de “How Do You Do”, “Dangerous”, “Joyride”, “Spending My Time” y “The Look”, en un cierre a pura euforia.
Roxette volvió con una formación renovada, una identidad sonora más poderosa y la decisión de demostrar que su historia todavía tiene nuevos capítulos por escribir ante sus fiel público y nuevos fanáticos.
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