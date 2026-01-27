Sandra Callejón rompió el silencio sobre su interna familiar: "Lloré un montón"

Al ser consultada sobre si le hubiera gustado estar presente en la obra, respondió sin vueltas: “Obvio que sí, es mi única sobrina. Imaginate lo que es para nosotros que somos una familia de artistas”. Y enseguida reforzó su postura ante los comentarios maliciosos: “La gente en las redes habla, pero ella hizo un montón de castings y está preparadita desde muy pequeña, así que no me cabe la menor duda de que lo está haciendo fantástico”, sostuvo, visiblemente movilizada también por las acusaciones que en su momento lanzó su hermana en el marco de la disputa que las distanció.

En cuanto a la relación actual con Fernanda, Sandra fue sincera y dejó en claro que el diálogo todavía no se retomó. Ante la consulta sobre un posible acercamiento tras los escándalos públicos, contestó con tono calmo pero firme: “No, ella está con sus cosas y yo estoy acá con la temporada, ya va a pasar”. Sus palabras dejaron entrever que, si bien no hay contacto hoy, tampoco cierra del todo la puerta a que el tiempo ayude a sanar la relación.

Por último, también se refirió a otro tema delicado dentro de la familia: la situación de su padre y las diferencias económicas que trascendieron. Sin profundizar ni polemizar, eligió un mensaje conciliador: “No hablé, mi papá está divino, está todo genial. Haya paz”.