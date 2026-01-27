Sandra Callejón rompió el silencio sobre su interna familiar: "Lloré un montón"
La actriz habló del vínculo distante con su hermana Fernanda, se emocionó al referirse a su sobrina y dejó entrever que el conflicto todavía no encontró un punto final.
Mientras sigue enfocada de lleno en su trabajo teatral y acompaña como puede, a la distancia, los primeros pasos de Giovanna Diotto en los escenarios con Papá por Siempre, Sandra Callejón decidió contar públicamente qué le pasa puertas adentro con su familia. En una charla en Intrusos, la actriz combinó sensibilidad, orgullo y cierta melancolía al referirse tanto al presente artístico de su sobrina como a la prolongada pelea con su hermana Fernanda Callejón, un enfrentamiento que se arrastra desde hace años y que se agravó tras un episodio que incluyó acusaciones de robo y fuertes cruces mediáticos.
Cuando le preguntaron por el debut teatral de la hija de Fernanda, Sandra dejó en claro que, pese a la distancia entre las adultas, el cariño por la nena permanece intacto. “Le mando mensajitos, la veo por las redes, pero tampoco quiero joder al papá y yo estoy a mil con la temporada de Carlos Paz”, explicó, dando a entender que su agenda también condiciona su presencia.
Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la emoción con la que habló del crecimiento de su sobrina: “Lloré un montón porque cada vez que la veo me da cosita”, confesó, reflejando la mezcla de ternura y orgullo que siente, aun en medio del conflicto familiar y de las críticas que la pequeña recibió públicamente por parte de Ángel de Brito. Lejos de mostrarse dudosa sobre el lugar de la niña en el ambiente artístico, Sandra defendió su vocación y preparación frente a los cuestionamientos que circularon en redes.
Al ser consultada sobre si le hubiera gustado estar presente en la obra, respondió sin vueltas: “Obvio que sí, es mi única sobrina. Imaginate lo que es para nosotros que somos una familia de artistas”. Y enseguida reforzó su postura ante los comentarios maliciosos: “La gente en las redes habla, pero ella hizo un montón de castings y está preparadita desde muy pequeña, así que no me cabe la menor duda de que lo está haciendo fantástico”, sostuvo, visiblemente movilizada también por las acusaciones que en su momento lanzó su hermana en el marco de la disputa que las distanció.
En cuanto a la relación actual con Fernanda, Sandra fue sincera y dejó en claro que el diálogo todavía no se retomó. Ante la consulta sobre un posible acercamiento tras los escándalos públicos, contestó con tono calmo pero firme: “No, ella está con sus cosas y yo estoy acá con la temporada, ya va a pasar”. Sus palabras dejaron entrever que, si bien no hay contacto hoy, tampoco cierra del todo la puerta a que el tiempo ayude a sanar la relación.
Por último, también se refirió a otro tema delicado dentro de la familia: la situación de su padre y las diferencias económicas que trascendieron. Sin profundizar ni polemizar, eligió un mensaje conciliador: “No hablé, mi papá está divino, está todo genial. Haya paz”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario