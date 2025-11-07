Rusherking habló por primera vez tras su separación de Ángela Torres: qué dijo
El músico santiagueño respondió a las duras declaraciones de su ex, que lo había tildado de “tacaño”, y contó cómo vivió la polémica.
Luego de varias semanas de silencio, especulaciones y declaraciones cruzadas, Rusherking decidió romper el silencio sobre su ruptura con Ángela Torres. El cantante eligió hacerlo en una entrevista con el programa Sálvese Quien Pueda (América), donde se refirió por primera vez a los dichos de su expareja, quien lo había calificado de “tacaño”, generando una ola de repercusiones en redes y en el ambiente del espectáculo.
“Lo que dijo me shockeó bastante porque, en ese sentido, soy bastante perfil bajo y trato de no hablar de mis relaciones o las cosas que pasaron, menos en público”, expresó el artista, visiblemente incómodo con la exposición mediática del tema. A lo largo de la entrevista, dejó en claro que no esperaba que la polémica se hiciera tan grande y que su intención siempre fue mantener la discreción.
Rusherking reconoció que sintió la necesidad de defenderse, aunque admitió que no lo hizo de la mejor manera. “Obviamente me veía en la situación de tener que defenderme. No me defendí de la mejor forma, me hubiese gustado hablar más sobre eso, pero mi equipo me dijo que no valía la pena defenderse de algo que no soy”, explicó, marcando distancia con las acusaciones.
Más sereno, el músico reflexionó sobre su manera de encarar las relaciones amorosas. “Si hay algo de lo que estoy seguro es de que siempre que estoy de novio, doy lo mejor de mí. No soy una persona rata, no soy alguien que está escatimando, y la gente que me conoce lo sabe”, aseguró con firmeza.
Además, reveló que la reacción pública de Torres le generó malestar. “Soy bastante transparente, así que no tengo que defenderme sobre eso. No me cabió que después no se hiciera cargo de lo que había dicho”, lanzó, dejando en evidencia que el conflicto trascendió lo mediático.
Por último, contó que intentó comunicarse con la actriz para aclarar lo sucedido, pero no tuvo respuesta. “Le escribí, le mandé un testamento diciéndole que no entendía por qué dijo lo que dijo, y no me contestó”, reveló. Con esta declaración, Rusherking buscó dar por cerrado el capítulo mediático de su separación. A pesar de haber admitido que las palabras de su ex lo afectaron, dejó en claro que prefiere mirar hacia adelante y concentrarse en su carrera musical, que atraviesa uno de sus momentos más sólidos tras el éxito de su último disco.
