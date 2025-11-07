Rusherking habló por primera vez tras su separación de Ángela Torres: qué dijo

Por último, contó que intentó comunicarse con la actriz para aclarar lo sucedido, pero no tuvo respuesta. “Le escribí, le mandé un testamento diciéndole que no entendía por qué dijo lo que dijo, y no me contestó”, reveló. Con esta declaración, Rusherking buscó dar por cerrado el capítulo mediático de su separación. A pesar de haber admitido que las palabras de su ex lo afectaron, dejó en claro que prefiere mirar hacia adelante y concentrarse en su carrera musical, que atraviesa uno de sus momentos más sólidos tras el éxito de su último disco.

