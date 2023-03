Rusherking no dejó pasar los dichos de Maxi Trusso: "Lali llenó un Vélez y él está en su casa"

De hecho, en su paso por Radio One 103.7, el intérprete de "Perfecta" no dejó pasar los dichos del cantante de electropop: "Me molestó mucho porque yo lo viví desde adentro, sé cómo es Maxi Trusso como artista y como persona, y me ha tocado lidiar con él", disparó el ex de María Becerra.

Al ser consultado si había trabajado con Trusso, el artista explicó: "No, no llegué a trabajar, por eso mismo tuiteé, porque él dijo en la nota que se sumaron muchos artistas y él los tuvo que bajar porque arruinaban las canciones y que todos los que hacen música ahora tienen giros melódicos malísimos, criticó a Lali que llenó un Vélez y él está en su casa, entonces es como rara la secuencia. De hecho, él me invitó a una canción y yo no me metí porque no me gustó el tema, sé que invitó a varias personas cercanas a mí y tampoco les gustaron las canciones, entonces no le quedó otra que decir 'bajé a todos del feat porque me arruinaron la canción'".

Y agregó: "Fue muy caradura de su parte, no puede ser que este denigrando y tratando así a nuestra generación, que nos rompemos el ort... Lali llenó un estadio Vélez, no tiene necesidad de hablar de él y él se ve que sí, por eso me jodió un poco".

Finalmente, quien fuera reconocido tras grabar "De enero a diciembre" con Emilia Mernes, se refirió a su presente amoroso, luego de que trascendiera que le regaló un descapotable negro a su pareja, la 'China Suárez, por su cumpleaños número 31: "Todo el mundo me pide que hagamos una canción con Eugenia", remató.