Se filtró un filoso comentario de Rusherking contra la China Suárez

rusher king

Ante esto, Rusherking no dudó en comentar: "¿Quién no tuvo una sinvergüenza en su vida?". Debido a esta pregunta, Estefi Berardi aseguró que el comentario iría hacia la China Suárez. Lo cierto es que los actores no dejaron de lanzarse distintos comentarios desde que terminaron su relación. Días atrás, por ejemplo, él dijo que no estaba en pareja desde hace un año, negando así su relación con la actriz.

Por su parte, la China, presentó también su nueva canción "Corazón de cartón" donde, una de las frases, señala: "Era mentira cuando decías que era perfecta", haciendo también referencia al single que ambos lanzaron juntos "Perfecta", donde se dedican amor eterno.