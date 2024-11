Sabrina Rojas destrozó a Luciano Castro: "Es un..."

Sus declaraciones rápidamente fueron difundidas por distintos medios, pero lejos de quedarse callada, Rojas continuó con sus comentarios. “Con la historia de mi vida y el desgaste que tuve, los 44 y la soltería me encontró impune. Yo sabía que lo iban a levantar porque no soy bolu…, pero fue un montón y me impresionó”, comentó durante una entrevista en Intrusos.

Qué dijo Sabrina Rojas sobre Luciano Castro

Cuando le preguntaron si había discutido el tema con Castro, padre de sus hijos Fausto y Esperanza, la conductora admitió: “Hablamos, pero no del tema. Sabe que no me tiene que decir nada. Viste que cuando sos medio desprolijo, terminás siendo rehén de un lado y del otro. Entonces, ante la duda, creo yo que lo mejor es quedarse quietito”.

Por su parte, Siciliani respondió a los comentarios de Rojas, señalando que prefiere no reaccionar, aunque le “molesta” y le “gustaría que no se hablara de ella en esos términos”. Ante esto, Rojas fue tajante: “Digo lo que tengo ganas, cuando tengo ganas, desde hace un tiempo para acá y me hace bien. (Lo que dijo ella, de que quiere que todos la quieran) es muy genial porque es, o mucho ego o un nivel de cinismo altísimo, que se lo admiro”.

Finalmente, Rojas arremetió nuevamente contra su expareja, diciendo: “Luciano es un infiel serial espectacular y lo sigue siendo. Y el infiel serial no cambia. Él es un chabón que le gusta mucho lo que no tiene. O sea, desea lo que no tiene, y ahora no me tiene a mí”.