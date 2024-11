Sabrina Rojas fulminó a Griselda Siciliani: "Tengo una cuestión de piel"

Sabrina Rojas Griselda Siciliani

"Griselda me parece una de las mejores actrices que tenemos en el país, me parece espectacular. Es muy divertida cuando la ves en las notas pero yo tengo una cuestión de piel por cosas de la vida", comenzó diciendo.

Luego, Ángel le preguntó si le caía mal o no le creía lo que decía, Sabrina subrayó que "No me gusta caretear y tampoco quiero armar un escándalo. Tengo una cuestión de piel y es muy loco como a veces la vida da vueltas las cosas", explicó.

Sobre si Luciano la había engañado con Griselda, Sabrina respondió: "No voy a decir cosas" y no quiso decir más detalles.

Confirman la profunda crisis que hay entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Días atrás volvieron los rumores de separación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro. "Hoy están distanciados”, revelaron.

“No me atrevo a confirmar la separación porque ninguno de los dos me la confirma pero el dato me lo pasa una fuente inobjetable. Hace unas semanas se generó el rumor de separación ya. Lo que puedo decir es que lo que arranca mal termina peor. La pareja que estaría en crisis es la pareja de Griselda Siciliani y Luciano Castro. Y me atrevo a decir que está en riesgo hasta la amistad que tienen, si se termina la relación, se termina el vínculo de tantos años de amigos”, aseguró Juan Etchegoyen en su programa.

El periodista agregó que “ellos se quieren mucho pero aparentemente están en un momento donde no disfrutan del vínculo. Digo que lo que empieza mal termina mal porque Flor Vigna confirmó la infidelidad de Lucho en su momento con Griselda. A mí no me dicen que hay terceros en discordia, es un tema más que nada de no disfrutar el momento juntos como si les pasaba antes”.