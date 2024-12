Sabrina Rojas reveló el calvario que padeció al lado de Luciano Castro

“Hoy tengo un día en el que estoy muy enojada y muy triste por cosas de Luciano como papá. A veces me da bronca verlo empoderado como si fuese un gran hombre porque muchas veces no lo es”, dijo Sabrina al cronista de Desayuno Americano, mostrando su enojo y decepción por el comportamiento de su ex.

Al continuar con la entrevista, Sabrina aseguró: “Es más lo que callo que lo que cuento”, refiriéndose a todo lo que había guardado en silencio. Cuando el periodista le mencionó que su ex no se decidía entre ella y Griselda, y le recordó que "está con Griselda, pero te sigue buscando", Sabrina no dudó en lanzar una crítica directa a la actriz de Envidiosa: “No, ahora hace como dos meses que ya, se asustó… Tengo novia, pero te busco a vos. Entonces, cortá”.

sabrina rojas luciano castro.jpg Sabrina Rojas y Luciano Castro, juntos.

Con respecto a su relación con Castro, Rojas dejó en claro que no tiene intención de regresar con él. Aseguró sentirse mucho más feliz sin él y reveló que últimamente ha estado cubriéndolo ante sus hijos. "Les hago creer que tienen un papá fantástico", comentó.

Sabrina también habló de la carga mental que recae principalmente sobre las mujeres, especialmente las madres. “Hay cosas de las que hay que hacerse cargo en la cotidianeidad, en el día a día. Hay una carga mental que él no tiene y que yo sí”, señaló, subrayando una realidad común para muchas mujeres en una sociedad patriarcal.

Finalmente, la actriz optó por no profundizar más en el tema, dejando claro: "Lo dejaré para otro momento porque las mujeres somos un poco rehenes de eso, ¿viste? Que no lo tenemos que contar porque tenemos que cuidar a nuestros hijos".

Embed - Desayuno Americano on Instagram: "@rojassasi harta de Luciano Castro. “LUCIANO TIENE UNA DOBLE CARA” “HACE 2 MESES QUE LUCIANO YA NO ME BUSCA, SE ASUSTÓ” “SOY MUY FELIZ DESDE QUE ME SEPARÉ DE LUCIANO” “LUCIANO ES TÓXICO CON SU PROPIA VIDA”" View this post on Instagram A post shared by Desayuno Americano (@desayunook)