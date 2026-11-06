San Isidro: las cámaras de seguridad frustraron un asalto en proceso
El seguimiento en vivo desde el Centro de Operaciones Municipal de San Isidro lo permitió. Tras un rápido despliegue los sospechosos fueron capturados.
Tres menores de edad fueron aprehendidos en el partido bonaerense de San Isidro luego de que el personal del Centro de Operaciones Municipal (COM) detectara, mediante el sistema de cámaras de seguridad en la vía pública, el momento exacto en el que ingresaban de manera ilegal a una vivienda con fines de robo.
El seguimiento en tiempo real y la captura
La secuencia delictiva fue advertida a las 6:23 de la mañana a través de los domos de vigilancia ubicados en la intersección de las calles Riobamba y Hudson. En ese instante, una oficial de monitoreo observó a un individuo trepar una reja para acceder a una propiedad privada, mientras otros dos cómplices permanecían en las inmediaciones en actitud de vigilancia. Minutos más tarde, estas dos personas también ingresaron al domicilio.
El seguimiento de la maniobra en tiempo real permitió emitir una alerta inmediata y dar aviso a las patrullas que circulaban por la zona. A partir de esa comunicación, desde el COM se coordinó un rápido operativo cerrojo en todo el sector para bloquear las posibles vías de escape.
El personal policial desplegado en el terreno verificó las propiedades linderas y, gracias a las precisiones aportadas desde la central de monitoreo, logró aprehender a los tres implicados, quienes fueron identificados como jóvenes oriundos del barrio La Cava.
La situación judicial de los detenidos
Tras ser reducidos y trasladados a la dependencia policial correspondiente, los tres jóvenes permanecen detenidos a la espera de las determinaciones de la Justicia.
- Carátula de la causa: los menores se encuentran imputados por «robo agravado poblado en banda, por escalamiento, por efracción y en grado de tentativa».
- Intervención judicial: la investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro, cuyo titular es el fiscal Dr. Andrés Zárate.
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