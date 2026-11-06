San Isidro: las cámaras de seguridad frustraron un asalto en proceso

El seguimiento en tiempo real y la captura

La secuencia delictiva fue advertida a las 6:23 de la mañana a través de los domos de vigilancia ubicados en la intersección de las calles Riobamba y Hudson. En ese instante, una oficial de monitoreo observó a un individuo trepar una reja para acceder a una propiedad privada, mientras otros dos cómplices permanecían en las inmediaciones en actitud de vigilancia. Minutos más tarde, estas dos personas también ingresaron al domicilio.