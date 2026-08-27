Salió el tráiler del GTA 6: a qué hora se podrá ver en YouTube

Para aquellos usuarios que esperan el estreno libre y gratuito en YouTube, la publicación masiva está programada para este jueves 27 de agosto a partir de las 21:00 horas del Este de Estados Unidos. En la Argentina, el evento digital se podrá seguir a partir de las 22:00 horas, mientras que en México estará disponible a las 19:00, en Colombia y Perú a las 20:00, en Chile a las 21:00 y en España desembarcará a las 03:00 de la madrugada del viernes 28.