Salió el tráiler del GTA 6: a qué hora se podrá ver en YouTube
Rockstar Games presentó "Una mirada extendida", un material inédito de 26 minutos que debutó con exclusividad temporal en Netflix y que en pocas horas estará disponible de forma gratuita para todo el público.
La industria del entrenamiento vivió un sacudón histórico con la presentación oficial del nuevo avance audiovisual de Grand Theft Auto VI, la obra maestra de Rockstar Games que promete redefinir los parámetros del gaming. El esperado material, titulado Grand Theft Auto VI: Una mirada extendida, ofrece un metraje inédito de 26 minutos repleto de acción, tecnología de vanguardia y detalles del mapa colosal que tendrá esta entrega.
Salió el traíler de GTA 6: los horarios para verlo en YouTube
En una movida estratégica sin precedentes para la franquicia, la compañía desarrolladora selló una alianza de exclusividad temporal para que los suscriptores de la plataforma de streaming Netflix sean los primeros en acceder al video completo a partir de las 16.00. Sin embargo, la gran expectativa de los fanáticos que no cuentan con el servicio pago está puesta en la liberación del contenido en el canal oficial de YouTube de la empresa desarrolladora, lo que ocurrirá seis horas después de su lanzamiento original.
El contenido publicado muestra una inmersión profunda en las mecánicas de juego, la ambientación y la calidad gráfica de última generación. Al tratarse de una pieza de casi media hora de duración, las redes sociales se inundaron rápidamente de imágenes y revelaciones de la trama, lo que obliga a miles de fanáticos en todo el mundo a esquivar las filtraciones hasta que el video se encuentre disponible en acceso abierto.
Para aquellos usuarios que esperan el estreno libre y gratuito en YouTube, la publicación masiva está programada para este jueves 27 de agosto a partir de las 21:00 horas del Este de Estados Unidos. En la Argentina, el evento digital se podrá seguir a partir de las 22:00 horas, mientras que en México estará disponible a las 19:00, en Colombia y Perú a las 20:00, en Chile a las 21:00 y en España desembarcará a las 03:00 de la madrugada del viernes 28.
De esta manera, la comunidad gamer ingresa en la cuenta regresiva para el lanzamiento definitivo del videojuego, en un día que ya marcó un hito mediático por el impacto global de la franquicia en las distintas plataformas digitales.
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