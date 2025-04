Salió a la luz el apodo que la familia de Facundo Pieres le puso a Zaira Nara

En esa misma línea, Adrián Pallares apuntó que “los polistas son muy machistas” en el sentido de que esperan que sus parejas los acompañen de manera constante, incluso relegando sus propias carreras. Como ejemplo, mencionó el caso de las Trillizas de Oro.

Se filtró el apodo que la familia de Facundo Pieres le habría puesto a Zaira Nara

Varela también contó que Facundo está construyendo una casa en Uruguay y que, supuestamente, “se habría hinchado un poco las bolas de los quilombos de la familia de Zaira”. A esto, Pallares sumó: “Anoche, Tartu dijo que la familia de Pieres le decía a Zaira Nara ‘la bataclana’”.

El conductor añadió otro dato del pasado: “Te diría que cuando Paulita Chaves salió con él, no la pasó del todo bien, pero es otra historia”. Luego, Karina Iavícoli aportó que, en una reunión reciente de las “10 familias del polo”, Facundo Pieres no fue invitado porque “no se bancan a Zaira”.

Pallares cerró con un rumor picante: “Siempre se dijo, y no me consta, pero como es un chimento lindo lo voy a repetir: María Vázquez detestaba a Zaira Nara. No se sabe por qué porque Zaira nunca le hizo nada, pero eran como dos mundos… Y María siempre escribía stories de Instagram (al respecto)”.