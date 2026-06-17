Salió a la luz el monto que Ailén Cova rechazó para formar parte de "Muchachas"

La postura de Camila Mayan frente al documental

Durante una nota realizada por Sálvese Quien Pueda el 8 de junio, Camila Mayan fue consultada acerca de la serie documental y sorprendió con una respuesta cargada de ironía.

“Se acerca el mundial y la docuserie de las mujeres de los jugadores. No sé si sabías esto de Muchachas, ¿En algún momento se habló de que estuvieses?”, le preguntó el cronista. Sin vueltas, ella contestó: “Yo nunca hable nada, se ve que antes del Mundial no era tan relevante”.

Más adelante, al ser consultada por Alexis Mac Allister y Ailén Cova, dejó en evidencia su incomodidad con el tema. “No sé que te puedo decir al respecto de eso, la verdad que nunca tengo la respuesta correcta. Siento por qué estoy hablando de esto y dando la cara yo cuando nombraste a cuatro personas y ninguna era yo”, sostuvo. Luego añadió: “Para el resto es incómodo y para mí también”.

Finalmente, cuando le pidieron una opinión sobre la ausencia de Cova en el documental, Mayan respondió: “Lo que yo te puedo decir es que cuándo yo me replanteó si hacer algo o no me hago la pregunta de ¿Yo hice algo malo? No ¿Le estoy haciendo algo malo a alguien? No. Entonces no tengo por qué dejar de hacerlo. Si el resto no puede responderse esa pregunta yo no te lo voy a poder responder”.