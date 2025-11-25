Walter "Alfa" Santiago se suma a Cuestión de Peso como nuevo participante: "Adicto al..."

Alfa también reveló que siempre tuvo tendencia a engordar y que le cuesta dejar el café. “Soy adicto. Debo tomar, sin exagerar, unos quince cafés por día. Activa sexualmente el café. Es un ‘viagrazo’ el café. Es cierto, el café es excitante”, confesó. Asimismo, admitió su gusto por el queso y reconoció que cumplir todas las pautas de la clínica será un desafío: “Lo que veo complicado es tener que cumplir con todas las pautas que me van a poner en la clínica porque no estoy acostumbrado a cumplir pautas con nadie”.