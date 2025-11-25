Walter "Alfa" Santiago se suma a Cuestión de Peso como nuevo participante: "Adicto al..."
El ex Gran Hermano busca adelgazar diez kilos en un mes con el objetivo de encarar la temporada de Mar del Plata en mejores condiciones de salud.
Walter Santiago, más conocido como Alfa, arrancó su tratamiento en Cuestión de peso y desde el primer día dejó claro cuál es su meta: bajar 10 kilos en un mes. El ex Gran Hermano explicó que decidió sumarse al programa porque, tras terminar de participar del reality de la casa más famosa del país, no tuvo tiempo de ir al gimnasio y eso se reflejó en un aumento de peso.
“Me voy a poner fuerte, voy a mejorar todo lo que es el organismo, la alimentación, la respiración y dentro de un mes van a ver a un Alfa nuevo”, afirmó. Además, señaló que su objetivo es llegar en buenas condiciones a la temporada de verano en Mar del Plata, donde estará presente en enero.
El participante, de 62 años, confesó que se siente mucho más joven de lo que indica su edad. “La comida que a mí me pierde son los mariscos, la pizza amasada por mí, la fugazzeta rellena, el fiambre, las picadas, queso provolone con aceite de oliva y pimentón dulce, la copita de Malbec, el vodka con frutilla, la caipiriña, la caipiroska”, enumeró.
Alfa también reveló que siempre tuvo tendencia a engordar y que le cuesta dejar el café. “Soy adicto. Debo tomar, sin exagerar, unos quince cafés por día. Activa sexualmente el café. Es un ‘viagrazo’ el café. Es cierto, el café es excitante”, confesó. Asimismo, admitió su gusto por el queso y reconoció que cumplir todas las pautas de la clínica será un desafío: “Lo que veo complicado es tener que cumplir con todas las pautas que me van a poner en la clínica porque no estoy acostumbrado a cumplir pautas con nadie”.
Sobre sus compañeros de programa, Alfa anticipó: “Hay gente con la que me voy a llevar bien, hay gente con la que no me voy a dar pelota y hay gente con la que me voy a pelear, como en todos lados. Así de simple”. Y agregó: “No me gusta pelear, me buscan para pelearme y como soy mecha corta me agarro con todo el mundo. Así de simple”.
En cuanto a las médicas, aseguró que se llevará bien con ellas y que, si hay alguna participante “que le tire onda”, él está soltero. Por último, lanzó una apuesta: si logra bajar los diez kilos en un mes, promete invitar a sus amigos a almorzar y cenar durante toda una semana.
