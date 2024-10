Salió a la luz un video de Cinthia Fernández llorando tras una discusión con su pareja

Cinthia Fernandez llorando

Los testigos contaron a ese medio: “De una habitación de al lado se quejaron por los fuertes gritos, él bajó y se acostó a dormir en un sillón de la recepción. Después bajó ella con la valija y se fue en un taxi, se quería ir parece. En ese momento, el novio la llamó y a los pocos minutos ella volvió al hotel”.

La pareja negó haberse peleado durante su estadía allí. En diálogo con ese portal, el abogado dijo: "Lo que dicen en el hotel no me consta. No existió ninguna pelea".

Ahora apareció un video de Cinthia llorando en la playa y aparentemente por otra discusión que tuvo con Castillo esta vez durante el viaje a Cancún. El video sería del día anterior a que él le pida matrimonio. "Ella llorando desconsoladamente porque se estaban peleando", detallaron quienes lo publicaron en la cuenta de Instagram @Lomaspopucom.

Días atras, Cinthia Fernández celebró su primer cumpleaños junto a Castillo. Ambos se encuentran juntos desde principios de julio y ya tienen planes de boda.