Las fotos de Salma Hayek en microbikini y el reclamo a su familia

A sus 57 años, Salma Hayek demuestra que la edad no es un impedimento para ser una it girl. Desde un lujoso yate, posó con una microbikini estampada en tonos azules -los trajes de baño que son furor entre las famosas-, marcando tendencia entre sus casi 28 millones y medio de seguidores en todo el mundo. Con un toque de humor, compartió que lograr la foto no fue tarea fácil.