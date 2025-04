Sammy de "Cebollitas" reveló que fue amenazado tras denunciar los abusos en el programa

sammy de cebollitas

El actor señaló que, tras las denuncias, fue blanco de amenazas para que dejara de hablar. “Recibí llamados anónimos, amenazas. No solo por teléfono, también de otras formas. Me decían que tuviera cuidado con lo que decía, que se me podían cerrar puertas. Eso también es una forma de amenaza”, denunció, preocupado por el contexto en el que aún se viven este tipo de situaciones. “No sé si volvimos a los 90 o si nunca salimos de las épocas más oscuras donde no se puede dar una opinión”, agregó.

Según contó, no fue el único que recibió intimidaciones. Aunque eligió hablar desde su experiencia personal, dejó entrever que otros excompañeros también pasaron por lo mismo. “Lo de las amenazas pasó hace unos meses, cuando todo esto explotó. No pensaba hablar del tema, pero surgió naturalmente. Hubo amenazas concretas a varios chicos”, explicó.

mercelo italiano cebollitas sammy

Marcelo también se refirió al miedo que genera alzar la voz: “Hasta hoy me dicen ‘¿estás seguro de seguir hablando?’. Es feo tener que vivir con miedo por contar lo que viviste. Pensé en iniciar acciones legales, pero todo vuelve a girar en la misma rueda. Muchos dicen que es raro que el tema se haya silenciado, pero sabiendo esto no sorprende tanto”.

Finalmente, Italiano apuntó contra el sistema de encubrimiento que aún persiste en el medio: “Seguimos con los mismos mecanismos, con los mismos mensajes violentos. Hay tensión cuando hablás con alguno de los chicos. Esto pasó en los 90, pero la forma de silenciar sigue siendo la misma”.