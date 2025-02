Santiago Borda, de lucirse en La Voz Argentina a competir en Viña del Mar 2025

En diálogo con minutoumo.com, el artista contó por qué decidió postularse y cómo se prepara para afrontar este gran desafío que, sin dudas, es uno de los pasos más importantes en sus carrera.

"Me llegó la propuesta de la convocatoria en septiembre y tenía tiempo hasta el 1 de noviembre, así que bueno, en ese tiempo con mi equipo, en ese entonces, dijimos 'bueno, mandamos este material', con mucha ilusión, la verdad. No nos esperábamos ni en pedo de que llegue esta posibilidad", comenzó diciendo.

Y, siguió: "Si bien estábamos muy ilusionados y con todas las ganas de que pase, no nos esperábamos, la verdad. Y fue increíble. Nos enteramos en noviembre, yo estaba en mi casa, me estaba haciendo unos matecitos, me aparece que me están llamando por WhatsApp de un número de Chile. Ahí ya me bajó la presión. Y me llama Franco Silva, que es uno de los productores del Festi, y me dice que era yo el seleccionado, o sea, el que eligieron para representar a Argentina".

Embed - Santi Borda on Instagram: "NO CAIGO TODAVÍA @elfestivaldevina LA REINA fue una semillita que plantamos con mi gente en el 2022, HOY la llevamos con todo el orgullo cargado para Chile, al Festival mas grande de latinoamerica AGUANTE ARGENTINA gracias gracias gracias por esta oportunidad" View this post on Instagram A post shared by Santi Borda (@santiagobordaok)

"Así que ahí empecé a los gritos. Mi papá no entendía nada, salió asustado y me puse en un llanto absoluto a contarle que nada, que había sido yo el elegido para representar a Argentina. Es una locura", dijo muy emocionado recordando aquel momento.

Sobre cómo está transitando esta situación, Santi fue sincero: "Todavía me cuesta entenderlo y caer en esta situación en que estoy yendo a competir, a representar al país, a mi comunidad LGBTQI+ ", expresó.

Y, agregó: "Me llena de orgullo que haya sido yo el representante de este año, que creo que es muy importante que una figura de la comunidad esté representando a Argentina".

Por otro lado, el cantante reveló por qué eligió "La Reina" para competir en esta edición de Viña del Mar. "La Reina, que es mi primer proyecto como artista, solista, independiente. Lo mandamos porque es como mi bebé. Es mi primera canción, mi primer videoclip, mi primera producción profesional, por así decirlo. Y porque hubo mucho laburo atrás, mucha gente laburando para que eso sea posible, entonces como que dije, este es mi proyecto y tiene mi esencia, La Reina", comentó.

"Entonces como que quería ir con todo con ese proyecto y creo que, nada, valió la pena. Después de dos años ya hace que fue el lanzamiento de La Reina y que hoy tenga sus frutos, me llena de orgullo", siguió diciendo.

Embed - LA REINA - Santi Borda (Official Video)

Su participación en La Voz Argentina

El gran despegue de Santi llegó en 2021, cuando llegó a la final de La Voz Argentina, cautivando al público con su carisma y poder de interpretación. En su audición a ciegas, las primeras en darse vuelta fueron Lali Espósito, seguido por Ricardo Montaner, y finalmente Mau y Ricky Montaner, quienes se pelearon por tenerlo en sus equipos

"Ya de por sí la experiencia de La Voz superó mis expectativas porque viste uno cuando viene del interior, yo soy de Concordia Entre Ríos, uno por ahí esas posibilidades las ve muy lejana, si bien yo desde que tengo uso de razón soy artista, desde que nací, soy una persona dramática, una perfo viviente, entonces mirando el pasado y viendo cómo fui creciendo, cómo fui evolucionando en mi camino con la música y también como un ser humano porque después de La Voz me fui descubriendo, fui descubriendo mi identidad, mi identidad queer", comentó el joven cantante sobre su paso por el reality de Telefe.

"Fue un antes y un después también La Reina, el mensaje que quise dar porque yo estaba viviendo una situación muy triste, muy angustiante y como que con La Reina dije, le voy a dar un fin a esto y voy a transformar todo este dolor, este sufrimiento que me estaba viviendo en arte, que es lo que a mí me mantiene en pie siempre", explicó a corazón abierto.

Luego, continuó: "Así que yo quería dar un mensaje de empoderamiento, de fuerza, de también decirles a la gente que, a los que nos encanta el arte, a los que nos encanta la música, bailar, que es una salida increíble, que es maravillosa la vida estando de esta parte del mundo siendo artista y dar ese mensaje de superación a mi comunidad, representar a mi comunidad en TV porque, digamos, toda esa gente que estuvo luchando todos estos años para que hoy en día yo pueda mostrarme como soy y que me reconozcan por ser un artista queer, me llena de orgullo, la verdad, y es muy importante para mí que ese mensaje lo pueda transmitir en mi presentación".

Embed - Santiago Borda - "Cien años" - Audiencia a Ciegas - La Voz Argentina 2021

"Decirles que acá estamos, que vamos a seguir conquistando lugares que así como yo llegué a ese lugar, van a poder llegar todas estas personas que buscan ser reconocidos y valorados en la comunidad. Así que para mí ser esa figura hoy en día, en un festival tan grande como es Viña del Mar, me llena de orgullo y me da mucha tranquilidad que vamos a seguir conquistando lugares y vamos a seguir alzando nuestra voz. Así que para mí es un orgullo representar mi comunidad, representar mi país y me voy a traer esa Gaviota de plata para la Argentina sin dudas", dijo muy ilusionado.

La importancia de Lali Espósito en su carrera

Durante La Voz Argentina, Santiago Borda fue parte del team de Lali Espósito. Consultado sobre cómo fue trabajar con ella, el cantante relató detalles de esos meses junto a su colega.

"Busca alzar la voz por todas nosotres. Entonces, que haya pasado esa conexión. Yo me llevo de la Voz Argentina, la exposición, la experiencia increíble que tuve. Pero sobre todo me llevo esa experiencia con Lali y esa conexión que tuvimos desde el día uno. Donde ella me pudo escuchar y cuidarme todo el tiempo que yo estuve, que fue un montón para mí porque era algo extremadamente nuevo estar en los medios", destacó.

Lejos de cerrar ahí, continuó: "Si bien yo venía de hacer casting, casting, casting para estar en la televisión. Se me había dado ahí y fue todo como una piña. De un día para el otro me estaba reconociendo mucha gente. Mucha gente estaba opinando de mí, mucha gente me hablaba de lo que pasaba en mi vida. Y fue muy fuerte y tener el apoyo de Lali para mí lo significó todo porque me sentí realmente muy cuidado y muy valorado".

Embed - Santi Borda on Instagram: "GRACIAS #teamlali" View this post on Instagram A post shared by Santi Borda (@santiagobordaok)