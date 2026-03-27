Santiago del Moro anunció un nuevo ingreso a Gran Hermano y sorprendió: "Viene por todo"

En versiones internacionales, a veces entra un exjugador muy polémico o una figura de peso que no compite por el premio final, sino que tiene poderes especiales. Podría ser alguien que entra con la misión de sacar a alguien directamente, cambiar la placa por completo o anular nominaciones. No juega para ganar los 100 millones, juega para "romper" la casa.

gran hermano generacion dorada

La otra opción posible es el regreso de la figura del "Infiltrado" o "El Topo". Se trata de alguien que entra con información del afuera y cuya misión es desestabilizar las alianzas actuales. Al decir que "viene por todo", significa que su único objetivo es exponer las caretas de los que hoy se creen favoritos. Si es un famoso o un psicólogo especializado en el juego (como se hizo en el exterior), su rol sería puramente de agitación.

Finalmente, la tercera teoría apunta al dueño del "Golden Ticket" o un intercambio internacional. Como estamos en marzo de 2026, con el intercambio de participantes con Gran Hermano Brasil o España en puerta, podría ser un jugador de otra edición que viene por una semana.

Al no competir por el premio local, no tiene miedo a las cámaras ni al "qué dirán", por lo que entra a jugar de una manera mucho más agresiva y libre.

¿Cuál es el rumor más fuerte en redes ahora?

Muchos fans en X (ex Twitter) están convencidos de que se trata de un perro (o mascota), pero con un giro: una mascota que trae consigo un sobre con un beneficio masivo que cambiará las reglas de la final que se avecina.