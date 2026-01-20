Santiago del Moro reveló un clip de presentación de Gran Hermano: Generación Dorada

Ángel de Brito reveló quiénes ingresarán a Gran Hermano: Generación Dorada

Durante la emisión de LAM, Ángel de Brito sorprendió al contar que Telefe ya trabaja en un proyecto especial de Gran Hermano con motivo de los 25 años del programa en la Argentina. La propuesta, que llevará por nombre “Gran Hermano: Generación Dorada”, buscará recorrer los momentos más icónicos de la historia del reality.

Según explicó el conductor, la producción planea ir más allá de los tradicionales “congelados” familiares que suelen emocionar en cada temporada. Esta vez, el homenaje incluirá la participación de antiguos jugadores del ciclo, que regresarán a la casa para revivir escenas memorables del programa.

“Además de los congelados de los familiares, que siempre están buenos, van a ingresar algunos exparticipantes de Gran Hermano para homenajear momentos icónicos de GH”, contó Ángel.

De Brito aclaró que no se tratará de visitas convencionales ni de encuentros con los participantes actuales, sino de intervenciones especialmente diseñadas para celebrar los grandes hitos del formato.

La iniciativa surge en un año muy especial para el reality: “Gran Hermano, acá, empezó en el 2001”, recordó el conductor.

Si bien la propuesta promete despertar una fuerte carga emocional en quienes siguieron el ciclo desde sus comienzos, Ángel también dejó una reflexión con su habitual tono irónico: “Nos vamos a emocionar nosotros, pero no sé si ellos… Los pibes van a decir: ‘¿estos quiénes son?’”.

De esta manera, Gran Hermano: Generación Dorada se perfila como uno de los eventos más esperados por los fanáticos del programa, con un homenaje que conectará pasado y presente del reality más famoso de la televisión argentina.