Santiago del Moro reveló un clip de presentación de Gran Hermano: Generación Dorada
El conductor usó sus redes sociales para hacer un rápido repaso de los 25 años del reality más famoso del mundo.
Santiago del Moro compartió en su cuenta oficial de Instagram un emotivo video para celebrar los 25 años de Gran Hermano. El clip rápidamente despertó nostalgia entre los fanáticos del programa, que desde hace décadas sigue marcando hitos en la pantalla chica y en la cultura popular.
En el video se repasan momentos icónicos de todas las ediciones, con escenas que quedaron grabadas en la memoria colectiva: ingresos históricos a la casa, finales inolvidables, discusiones legendarias y instantes de fuerte carga emocional. La edición combina imágenes de archivo con una narrativa ágil que resume el impacto del formato a lo largo del tiempo.
Además, el homenaje incluye la aparición de participantes que se volvieron verdaderos personajes del espectáculo argentino. Ganadores, jugadores polémicos y figuras queridas por el público reaparecen en el clip como símbolo de cada etapa del programa, mostrando cómo Gran Hermano fue renovándose sin perder su esencia.
La publicación de Del Moro fue celebrada por miles de seguidores, que comentaron recordando sus ediciones favoritas y destacando la vigencia del reality a 25 años de su estreno. El video no solo funciona como un repaso histórico, sino también como una reafirmación del fenómeno televisivo que sigue generando conversación, fanatismo y rating temporada tras temporada.
Ángel de Brito reveló quiénes ingresarán a Gran Hermano: Generación Dorada
Durante la emisión de LAM, Ángel de Brito sorprendió al contar que Telefe ya trabaja en un proyecto especial de Gran Hermano con motivo de los 25 años del programa en la Argentina. La propuesta, que llevará por nombre “Gran Hermano: Generación Dorada”, buscará recorrer los momentos más icónicos de la historia del reality.
Según explicó el conductor, la producción planea ir más allá de los tradicionales “congelados” familiares que suelen emocionar en cada temporada. Esta vez, el homenaje incluirá la participación de antiguos jugadores del ciclo, que regresarán a la casa para revivir escenas memorables del programa.
“Además de los congelados de los familiares, que siempre están buenos, van a ingresar algunos exparticipantes de Gran Hermano para homenajear momentos icónicos de GH”, contó Ángel.
De Brito aclaró que no se tratará de visitas convencionales ni de encuentros con los participantes actuales, sino de intervenciones especialmente diseñadas para celebrar los grandes hitos del formato.
La iniciativa surge en un año muy especial para el reality: “Gran Hermano, acá, empezó en el 2001”, recordó el conductor.
Si bien la propuesta promete despertar una fuerte carga emocional en quienes siguieron el ciclo desde sus comienzos, Ángel también dejó una reflexión con su habitual tono irónico: “Nos vamos a emocionar nosotros, pero no sé si ellos… Los pibes van a decir: ‘¿estos quiénes son?’”.
De esta manera, Gran Hermano: Generación Dorada se perfila como uno de los eventos más esperados por los fanáticos del programa, con un homenaje que conectará pasado y presente del reality más famoso de la televisión argentina.
