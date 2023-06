Santiago del Moro dio detalles de cómo será la entrega de los Martín Fierro

"Estoy feliz con lo del Martín Fierro. Ya se confirmó, así que contento", manifestó el conductor en diálogo con Gonzalo Vázquez para Intrusos. "Es una fiesta que amo, estuve por hacerla hace unos años atrás y no se dio, y ahora me parece que estaban dadas todas las condiciones y después de semejante año con Gran Hermano, está buena hacerla, es divertido, me gusta", agregó.