Santiago Korovsky sorprendió a todos al mostrar su costado más romántico con Celeste Cid

La confirmación llegó hace un año, en coincidencia con el cumpleaños número 41 de Celeste. En ese momento, Korovsky compartió una imagen en la que solo se distinguían las siluetas de ambos proyectadas sobre el suelo, un recurso visual que acompañó con una frase que selló el anuncio del romance: “El segundo robo del siglo”.

La historia entre ellos había comenzado en 2024, cuando empezaron a circular imágenes que los mostraban juntos en el Delta de Tigre. A partir de esas apariciones, surgieron versiones que fueron alimentando las especulaciones sobre el vínculo.

En medio de esos rumores, la actriz decidió sumar humor a la situación. A través de una historia en redes, compartió una captura de lo que se comentaba sobre ella en LAM y agregó, con ironía: "Me acaban de mandar esto. Tranquis, es tan sólo un ami”.

Más adelante, redobló la apuesta con una aclaración que terminó de descolocar a sus seguidores: “En verdad, estoy saliendo con Martín Piroyansky", en alusión al chiste recurrente sobre el parecido físico entre ambos actores. De ese modo, Celeste y Santiago combinaron humor y complicidad para contar su historia, incluso antes de hacerla completamente pública.