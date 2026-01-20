Santiago Korovsky sorprendió a todos al mostrar su costado más romántico con Celeste Cid
El actor celebró el cumpleaños de su pareja con un posteo lleno de amor. Qué le escribió el actor, en esta nota.
Este lunes Celeste Cid cumplió 42 años y la fecha estuvo marcada por un gesto público que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. Santiago Korovsky eligió las redes sociales para homenajear a su pareja con una publicación especial, en la que compartió distintas imágenes que reflejan la intimidad y la complicidad que los une desde hace ya un tiempo.
El posteo incluyó una selección de fotos que recorren viajes compartidos, escenas cotidianas, salidas y momentos distendidos, dando cuenta del vínculo que construyen lejos de los flashes. Entre esas postales, una imagen en particular destacó por su espontaneidad: Celeste descansando en la cama, en una escena doméstica que reforzó el tono íntimo del mensaje.
Junto a las imágenes, el actor le dedicó unas sentidas palabras que no pasaron desapercibidas: “Feliz cumple hermosa, sos lo más lindo que existe. Compartir el camino con vos es mi parte favorita del viaje”. Más adelante, completó el mensaje con otra declaración cargada de mucho amor: “Gracias por hacer mi vida más linda, más loca y más impredecible. Te amo mucho”.
La respuesta de Celeste no tardó en llegar. A través de un comentario en la misma publicación, la actriz le devolvió el gesto con un mensaje que combinó ternura y humor, haciendo referencia a una situación cotidiana que viven juntos: “Te amo mucho. Es hermoso estar haciendo una fila en Migraciones con vos hace media hora y que aún nos quede una más por delante y sea el mejor plan. Vos sos el mejor plan siempre”.
El particular posteo con el que Santiago Korovsky hizo público su romance con Celeste Cid
El vínculo entre Santiago Korovsky y Celeste Cid se hizo público a través de una publicación en redes sociales que rápidamente llamó la atención por su tono lúdico y sugestivo. Fue el propio actor quien eligió una manera poco convencional para confirmar la relación, con un posteo que despertó curiosidad y comentarios.
La confirmación llegó hace un año, en coincidencia con el cumpleaños número 41 de Celeste. En ese momento, Korovsky compartió una imagen en la que solo se distinguían las siluetas de ambos proyectadas sobre el suelo, un recurso visual que acompañó con una frase que selló el anuncio del romance: “El segundo robo del siglo”.
La historia entre ellos había comenzado en 2024, cuando empezaron a circular imágenes que los mostraban juntos en el Delta de Tigre. A partir de esas apariciones, surgieron versiones que fueron alimentando las especulaciones sobre el vínculo.
En medio de esos rumores, la actriz decidió sumar humor a la situación. A través de una historia en redes, compartió una captura de lo que se comentaba sobre ella en LAM y agregó, con ironía: "Me acaban de mandar esto. Tranquis, es tan sólo un ami”.
Más adelante, redobló la apuesta con una aclaración que terminó de descolocar a sus seguidores: “En verdad, estoy saliendo con Martín Piroyansky", en alusión al chiste recurrente sobre el parecido físico entre ambos actores. De ese modo, Celeste y Santiago combinaron humor y complicidad para contar su historia, incluso antes de hacerla completamente pública.
