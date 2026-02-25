Santiago Maratea, a juicio por atacar a una influencer: "Iremos a la justicia"
En las últimas horas, el influencer lanzó un comunicado atacando a una mujer que lo acusó de estafador y, ahora, se enfrenta a un juicio.
El ámbito de las colectas solidarias en redes sociales se ha visto sacudido por un nuevo y violento episodio que trasciende lo digital para instalarse en los tribunales. El influencer Santiago Maratea se encuentra en el centro de una fuerte polémica tras la viralización de un video en el que dirige expresiones de extrema agresividad hacia la periodista Fernanda Iglesias.
En el fragmento difundido, que rápidamente cobró notoriedad por su crudeza, se escucha al joven afirmar: “A estas minas las haría mierda”, en un tono que ha sido repudiado por su carga de violencia verbal. El conflicto se originó a partir de los cuestionamientos públicos de Iglesias respecto a la transparencia en el manejo de una campaña destinada, en teoría, a un refugio de animales.
La periodista puso en duda el destino final de las donaciones y señaló presuntas irregularidades, sugiriendo que las acciones prometidas no se habrían materializado en su totalidad. Estos señalamientos no son nuevos para el influencer, quien ya ha enfrentado críticas similares en colectas previas, aunque siempre ha negado cualquier tipo de manejo espurio.
La reacción de Maratea, marcada por insultos y un rechazo violento a las acusaciones, derivó en consecuencias legales inmediatas. Fernanda Iglesias confirmó que ha iniciado acciones judiciales tras comenzar a recibir una oleada de mensajes de odio y amenazas. La gravedad del caso escaló al punto de que algunos de estos ataques fueron dirigidos hacia su hijo, un fenómeno que la periodista vincula directamente al clima hostil generado por las declaraciones del influencer y la posterior reacción de sus seguidores.
El malestar no se limitó únicamente a la figura de Iglesias. Una influencer que colaboró estrechamente con la periodista también anunció a través de sus redes sociales que recurrirá a la justicia debido a las agresiones recibidas por parte de Maratea. En un descargo realizado en la plataforma X (antes Twitter), la joven fue tajante respecto a la falta de documentación por parte del influencer: "La mujer soy yo y además de ponerse como un nenito violento y maleducado tampoco presento nada de lo que se le viene pidiendo. Iremos a la justicia, curro o no, se le termino".
Este enfrentamiento ha reavivado el debate social sobre la rendición de cuentas en las campañas solidarias impulsadas por figuras de internet. Mientras la justicia deberá determinar si existieron irregularidades financieras, el foco actual permanece sobre la conducta de Maratea y la responsabilidad de los comunicadores frente a sus audiencias. Hasta el momento, no se han brindado detalles técnicos sobre el avance formal de la causa, pero el escenario judicial parece ser el próximo destino para todas las partes involucradas.
