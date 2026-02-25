Santiago Maratea, a juicio por atacar a una influencer: "Iremos a la justicia"

denuncia maratea

El malestar no se limitó únicamente a la figura de Iglesias. Una influencer que colaboró estrechamente con la periodista también anunció a través de sus redes sociales que recurrirá a la justicia debido a las agresiones recibidas por parte de Maratea. En un descargo realizado en la plataforma X (antes Twitter), la joven fue tajante respecto a la falta de documentación por parte del influencer: "La mujer soy yo y además de ponerse como un nenito violento y maleducado tampoco presento nada de lo que se le viene pidiendo. Iremos a la justicia, curro o no, se le termino".