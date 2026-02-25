Tras ser ninguneada por El Polaco, la supuesta amante estalló con un mensaje letal en redes
Luego de que el cantante negara el vínculo, la joven reaccionó con un posteo explosivo que muchos interpretaron como una indirecta contra Barby Silenzi y reavivó el escándalo.
La novela mediática que rodea a El Polaco sumó un nuevo capítulo cargado de tensión y pases de factura en redes sociales. Todo se desató a partir de una imagen que el cantante compartió desde un hotel: en la foto, una selfie frente al espejo, se veía el pie de una mujer en segundo plano. El detalle no pasó desapercibido y rápidamente se instaló el rumor de una supuesta infidelidad a su pareja, Barby Silenzi. Ante la repercusión, el artista salió a desmentir versiones y aseguró que la persona que estaba con él era justamente su novia.
Sin embargo, la historia tomó otro rumbo cuando una joven comenzó a viralizar contenido que la vinculaba con el músico. La chica, señalada en redes como la presunta tercera en discordia, publicó imágenes junto al cantante que alimentaron las sospechas. A partir de ahí, el escándalo escaló y se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo, con versiones cruzadas y acusaciones implícitas.
El conflicto terminó de estallar cuando el cantante bajó el tono del asunto y negó cualquier vínculo con la joven, lo que fue interpretado por ella como un desplante público. Lejos de quedarse callada, la mujer respondió con un mensaje contundente que generó aún más ruido y que muchos interpretaron como una indirecta directa tanto para Silenzi como para el propio artista.
En su descargo, la supuesta amante publicó una frase cargada de ironía que rápidamente se viralizó: “No sé ustedes, pero yo JAMÁS he tenido algún problema con una chica linda y educada… siempre son vulgares, carita humilde, mal vestidas, mal gusto y cero amor propio las que siempre quieren pelear”. El posteo encendió las redes, donde usuarios debatieron el trasfondo del mensaje y a quién estaba dirigido realmente.
La publicación fue leída como una reacción al supuesto “ninguneo” que habría sentido tras el descargo del cantante. Mientras algunos la interpretaron como una defensa personal, otros la tomaron como un ataque encubierto que volvió a poner el foco en la relación del músico y Silenzi. Por ahora, ninguno de los protagonistas volvió a referirse públicamente al tema, pero el episodio ya se instaló como uno de los escándalos más comentados de los últimos días en la farándula local.
