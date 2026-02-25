Tras ser ninguneada por El Polaco, la supuesta amante estalló con un mensaje letal en redes

La novela mediática que rodea a El Polaco sumó un nuevo capítulo cargado de tensión y pases de factura en redes sociales. Todo se desató a partir de una imagen que el cantante compartió desde un hotel: en la foto, una selfie frente al espejo, se veía el pie de una mujer en segundo plano. El detalle no pasó desapercibido y rápidamente se instaló el rumor de una supuesta infidelidad a su pareja, Barby Silenzi. Ante la repercusión, el artista salió a desmentir versiones y aseguró que la persona que estaba con él era justamente su novia.