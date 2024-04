Santiago Maratea manifestó su apoyo a Javier Milei

Qué dijo Santi Maratea de Milei

Por otro lado, se refirió al ajuste que padecen los argentinos y a los constantes aumentos en los precios de los servicios: "Creo que él avisó quienes iban íbamos a pagar esto, o sea, todos, aparte de la casta, porque entiendo que es un país donde el poder político y los políticos están más allá de todo problema, cuando al país les va cada vez peor, a ellos les va cada vez mejor. En este caso, obviamente, no era algo que solamente lo iba a pagar la casta, él lo avisó. Creo que la gente lo votó y está de acuerdo con lo que está pasando".

“Es un tránsito duro, que no puede ser para siempre, pero la gente lo está apoyando y bancando su propuesta de cómo sacar el país adelante”, aseguró el influencer, quien sostuvo que, si bien está “expectante” y “conectado con lo que está pasando”, el cambio le genera ilusión.

Maratea, conocido por realizar diferentes colectas solidarias para ayudar a personas y también a instituciones como el club Independiente, apuntó contra quienes se oponen a los cambios que plantea el nuevo Gobierno y analizó: “Creo que el prototipo de la persona ‘anti-Milei’ es alguien de entre 35 y 45 años, que ya no quieren aceptar que ya no son jóvenes y odian a los jóvenes porque votan a Milei. Un tipo de 40/45 años que odia a un joven se lo llama dinosaurio. ¿Quiénes son los dinosaurios hoy en día?”.

Al momento de explicar los motivos de su condicional apoyo al Presidente, en primer lugar, Maratea resaltó a modo personal: “Hay algo muy genuino y es que él me bancó a mí”, y detalló lo que sucedió cuando hace dos años llevó adelante una campaña solidaria para la lucha contra los incendios en Corrientes: “Todos somos vulnerables ante un apoyo, un elogio, un mimo. Cuando hice la colecta por Corrientes, que me salieron a matar en muchos medios y me cuestionaron de todos lados, Milei me salió a bancar. Dijo gritando algo así como que ‘le deberían dar el premio Adam Smith de oro'. Él nada más me bancó y, a veces, cuando estás en frente de alguien que es muy manipulador, cuando alguien viene y te banca decís, ‘ah tal vez no estoy tan loco'".