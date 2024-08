Santiago Maratea reveló que regalará su colección de ropa de marcas de lujo

En cuestión de horas, el posteo alcanzó unos 100.000 me gusta y más de 30.000 comentarios. Respecto de los motivos de la decisión, explicó: “Tengo varios, pero todo surge de una reflexión de que estoy usando mal mi plata y debería aprender a invertir”.

“Además, la razón por la cual yo estaba tan copado con estas marcas y con la idea de vestirme con ropa cara, era para hacer una diferenciación entre la caridad y la austeridad. Y romper con ese mito de que uno para ayudar a las personas tiene que ser pobre o hacerse el pobre. Y creo que eso lo cumplí. No hace falta que me siga vistiendo con ropa toda ostentosa”, continuó Santi.

Finalmente, explicó: “Toda esa ropa me la pude comprar gracias a ustedes, entonces me parece un buen gesto regalárselas. La que me queda, porque gran parte se la fui regalando a mis amigos”.

Santi Maratea prendas