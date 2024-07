Santiago Maratea confesó haber sufrido un abuso tras la muerte de su papá: "Era un amigo..."

Esta frase fue la antesala del relato de un abuso que sufrió Maratea y que decidió dar a conocer en esta oportunidad: "Era un amigo de la infancia, lo tenía desde los 14 años. Nos habíamos ido de joda, vinimos después a dormir a mi casa. Lo más normal, nos vamos a dormir, y me despierto a la mitad de la noche con él arriba mío, besándome. Por así decirlo, para no ser muy explícito y que me bajen este video".

La terrible situación sucedió hace un año y medio, de acuerdo a lo relatado por el influencer: "Cuando me quise dar cuenta de la situación, ya había terminado. No sé si me explico, fue rarísimo", explicó, tras lo cual contó que dos semanas después se juntó a charlar con su amigo sobre lo sucedido.

Santiago Maratea

"Fue peor de lo que pasó, nada mejoró", sostuvo en torno a ese diálogo. De esta manera, Santi reflexionó en por qué no confiaba en nadie más que en sus padres, a raíz de diversas situaciones en las que sufrió traiciones y situaciones difíciles con su entorno, como la indicada en el video.