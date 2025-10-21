Sarah Levy presentó la temporada 3 de "Surreal Estate": "Susan es el ancla emocional"

Su evolución, desde la desconfianza total hasta una aceptación cautelosa -y a menudo a regañadientes- de lo paranormal, es una de las subtramas más satisfactorias de SurrealEstate. En esta tercera temporada, se espera que el personaje continúe explorando los límites de su fe en lo tangible, manteniendo el equilibrio tonal que hace a la serie tan atractiva.

Para sumergirnos en los nuevos desafíos que enfrentará la tercera temporada de SurrealEstate, minutouno.com tuvo el privilegio de hablar en exclusiva con Sarah Levy. La actriz nos reveló detalles inéditos sobre el desarrollo de Susan en esta nueva etapa, cómo maneja su personaje el creciente terror en las nuevas propiedades y lo que significa para ella interpretar a la escéptica más querida de la televisión paranormal.

Sarah Levy, en exclusiva con minutouno.com habló sobre lo que se verá en la tercera temporada de la serie, cómo su personaje cambia completamente y se enfrenta a nuevos desafíos, pero también reveló todo sobre el rol emocional que tiene Susan. "Ella definitivamente es el ancla emocional del equipo", confirmó. Además, contó detalles de la temporada 3 y reveló si la serie es una sátira sobre el brutal mercado inmobiliario de Estados Unidos.

Sinopsis oficial de Surreal Estate

En su tercera temporada, SurrealEstate vuelve con una perfecta dosis de sobresaltos, comedia y drama entre sus personajes centrales. Uno de sus grandes atractivos es ceñirse a la fórmula narrativa “case of the week” (“El caso de la semana”), lo que permite en cada episodio se desarrollen misterios alrededor de casas embrujadas y las figuras del más allá que no quieren irse de allí.