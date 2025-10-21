Sarah Levy presentó la temporada 3 de "Surreal Estate": "Susan es el ancla emocional"
La actriz interpreta a Susan en "Surreal Estate", la serie de Universal+ que acaba de lanzar su temporada 3 y, en exclusiva con minutouno.com reveló algunos detalles.
SurrealEstate, la original serie de Universal +, regresó con su tercera temporada el pasado 10 de octubre, reafirmando su habilidad para fusionar el drama inmobiliario con la intriga paranormal. La premisa, centrada en una agencia especializada en vender casas "poseídas" o problemáticas, funciona como el marco perfecto para explorar no solo los fantasmas literales que habitan las propiedades, sino también los demonios personales de sus agentes.
Fue así que la serie se ha ganado un lugar en el género gracias a su tono inteligente, que equilibra el miedo genuino con el humor seco, y por su elenco cohesionado, que logra anclar las situaciones más inverosímiles en una realidad emocionalmente creíble.
Dentro de este peculiar equipo de "vendedores de lo imposible", la actuación de Sarah Levy como Susan Ireland se ha convertido en una piedra angular de la narrativa. Susan, quien ingresó a la agencia como una escéptica inversora y una cínica abogada de negocios, funciona como el ancla del espectador en medio del caos paranormal.
Levy dota a Susan de una mezcla deliciosa de pragmatismo y vulnerabilidad; ella es la voz de la razón, la persona que se resiste a creer en lo que sus propios ojos -o los dispositivos de la agencia- le demuestran. Esta resistencia dota al personaje de un arco dramático fascinante, obligándola a confrontar sus propios miedos y a aceptar que la realidad es mucho más extraña de lo que sus hojas de cálculo sugieren.
El trabajo de Levy trasciende el simple alivio cómico o la función de la "no creyente". La actriz ha sabido desarrollar a Susan más allá del cliché, mostrándola como una mujer fuerte cuya coraza profesional se resquebraja lentamente ante la presión de lo sobrenatural y las dinámicas personales de la agencia.
Su evolución, desde la desconfianza total hasta una aceptación cautelosa -y a menudo a regañadientes- de lo paranormal, es una de las subtramas más satisfactorias de SurrealEstate. En esta tercera temporada, se espera que el personaje continúe explorando los límites de su fe en lo tangible, manteniendo el equilibrio tonal que hace a la serie tan atractiva.
Para sumergirnos en los nuevos desafíos que enfrentará la tercera temporada de SurrealEstate, minutouno.com tuvo el privilegio de hablar en exclusiva con Sarah Levy. La actriz nos reveló detalles inéditos sobre el desarrollo de Susan en esta nueva etapa, cómo maneja su personaje el creciente terror en las nuevas propiedades y lo que significa para ella interpretar a la escéptica más querida de la televisión paranormal.
La entrevista completa con Sarah Levy en minutouno.com
Sarah Levy, en exclusiva con minutouno.com habló sobre lo que se verá en la tercera temporada de la serie, cómo su personaje cambia completamente y se enfrenta a nuevos desafíos, pero también reveló todo sobre el rol emocional que tiene Susan. "Ella definitivamente es el ancla emocional del equipo", confirmó. Además, contó detalles de la temporada 3 y reveló si la serie es una sátira sobre el brutal mercado inmobiliario de Estados Unidos.
Sinopsis oficial de Surreal Estate
En su tercera temporada, SurrealEstate vuelve con una perfecta dosis de sobresaltos, comedia y drama entre sus personajes centrales. Uno de sus grandes atractivos es ceñirse a la fórmula narrativa “case of the week” (“El caso de la semana”), lo que permite en cada episodio se desarrollen misterios alrededor de casas embrujadas y las figuras del más allá que no quieren irse de allí.
