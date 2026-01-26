Se agotó la preventa de Bad Bunny en River: ¿a qué hora arranca la venta general de entradas?

Los precios de las entradas

Para quienes ingresen a la fila virtual a las 16:00, estos son los valores de los tickets disponibles (más cargo de servicio):

Stage A y B: $420.000

Los Vecinos: $400.000

Plateas San Martín y Belgrano Preferenciales: $370.000

Campo Delantero: $350.000

Platea Sívori Media: $240.000

Plateas San Martín y Belgrano Altas: $225.000

Campo General: $175.000

Platea Sívori Alta: $120.000

El consagrado artista hará historia abriendo las puertas de su aclamada gira a menos de un mes de su llegada al país, invitando a vivir una experiencia única en los nuevos sectores habilitados.