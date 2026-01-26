Se agotó la preventa de Bad Bunny en River: ¿a qué hora arranca la venta general de entradas?
Los fanáticos arrasaron con el cupo exclusivo para los nuevos sectores de Bad Bunny. A las 16:00 se habilita la venta total para las tres fechas.
La locura por Bad Bunny no tiene techo. En tiempo récord, los fanáticos agotaron la preventa exclusiva de entradas que se había habilitado este mediodía para los nuevos sectores en el Estadio River Plate. Ahora, la atención se centra en la venta general, que comenzará en apenas una hora y promete ser igual de vertiginosa.
La producción confirmó que ya no quedan tickets disponibles del cupo reservado para clientes del banco auspiciante. Sin embargo, quienes se quedaron afuera tendrán una última oportunidad hoy mismo: a partir de las 16:00 hs se abrirá la venta general con todos los medios de pago habilitados a través de la web oficial www.allaccess.com.ar.
Bad Bunny habilitó nuevas localidades para sus shows en River
Qué se puede comprar en la venta general
En esta nueva etapa se podrán adquirir localidades para las tres fechas históricas del 13, 14 y 15 de febrero de 2026. Debido a la configuración final del escenario del "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour", se liberaron espacios inéditos como "Los Vecinos", "Stage A" y "Stage B", además de remanentes en otras ubicaciones.
Bad Bunny en River: hizo doble sold out y anunció una tercera fecha
Los precios de las entradas
Para quienes ingresen a la fila virtual a las 16:00, estos son los valores de los tickets disponibles (más cargo de servicio):
-
Stage A y B: $420.000
Los Vecinos: $400.000
Plateas San Martín y Belgrano Preferenciales: $370.000
Campo Delantero: $350.000
Platea Sívori Media: $240.000
Plateas San Martín y Belgrano Altas: $225.000
Campo General: $175.000
Platea Sívori Alta: $120.000
El consagrado artista hará historia abriendo las puertas de su aclamada gira a menos de un mes de su llegada al país, invitando a vivir una experiencia única en los nuevos sectores habilitados.
