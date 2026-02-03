Se anunció un nuevo sideshow del Lollapalooza: todos los detalles
DJO se presentará el 12 de marzo en C Art Media, con entradas a la venta por All Access.
En medio de la expectativa por una nueva edición del Lollapalooza Argentina, se confirmó un sideshow que llega con cambios importantes y que ya genera fuerte interés entre los fans. DJO, el proyecto musical del actor y músico Joe Keery, modificó la fecha y el lugar de su presentación en el país y finalmente tocará el 12 de marzo en C Art Media, en un show propio por fuera del festival.
La decisión se da tras el impacto mundial de “End of Beginning”, la canción que se convirtió en un fenómeno global y disparó aún más la popularidad del artista, conocido por su costado musical de tintes indie y synth pop. El tema logró una masividad inesperada tiempo después de su lanzamiento y terminó de posicionar a DJO como una de las propuestas más comentadas del último año, ampliando su público mucho más allá de quienes lo conocían por su trabajo como actor.
Este sideshow se suma a la tradicional agenda de conciertos paralelos que acompañan cada edición del Lollapalooza, permitiendo ver a varios artistas del line up en formatos más íntimos. En ese marco, el show en C Art Media aparece como una oportunidad ideal para disfrutar de un set completo, con mayor cercanía y foco en su repertorio propio.
Las entradas estarán disponibles únicamente a través de All Access, con venta general desde el 4 de febrero a las 10 de la mañana. Con el antecedente del furor que viene despertando DJO a nivel internacional, se espera una alta demanda para una fecha que ya asoma como uno de los conciertos más atractivos en la previa del festival.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario