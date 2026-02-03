Se anunció un nuevo sideshow del Lollapalooza: todos los detalles

La decisión se da tras el impacto mundial de “End of Beginning”, la canción que se convirtió en un fenómeno global y disparó aún más la popularidad del artista, conocido por su costado musical de tintes indie y synth pop. El tema logró una masividad inesperada tiempo después de su lanzamiento y terminó de posicionar a DJO como una de las propuestas más comentadas del último año, ampliando su público mucho más allá de quienes lo conocían por su trabajo como actor.