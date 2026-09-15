Se conoció el video del momento en que usurparon la casa de la familia de L-Gante
El registro muestra parte de la secuencia que terminó desencadenando una denuncia y una investigación contra el cantante.
El conflicto por una vivienda perteneciente a familiares de L-Gante sumó en las últimas horas un elemento que volvió a poner el caso bajo la lupa: apareció un video en el que se observa el ingreso de un grupo de personas al inmueble ubicado en General Rodríguez.
Las imágenes fueron difundidas por el periodista Mauro Szeta, quien compartió el material en sus redes sociales y explicó cómo quedó planteada la investigación judicial alrededor del episodio.
El registro audiovisual cobró especial relevancia porque permite observar parte de la secuencia que derivó en la denuncia y en la posterior intervención de la Justicia. El expediente involucra al cantante, acusado de amenazas coactivas agravadas y violación de domicilio a raíz de lo ocurrido en la propiedad.
Qué muestra el video de la casa vinculada a L-Gante
Junto al video, Szeta explicó en X cuáles son las acusaciones que forman parte de la investigación. “Así le usurparon la casa a familiares de L-Gante: lo acusan de recuperarla con amenazas. La fiscalía lo allanó y lo imputó por amenazas simples. A otros dos allegados a L-Gante los acusó de amenazas agravadas con armas”, escribió el periodista.
Según la denuncia que dio origen a la causa, una joven de 23 años que se encontraba dentro de la vivienda habría recibido primero un pedido para retirarse por parte de un hombre conocido como “El Oso”, señalado como tío del artista.
Días después, siempre de acuerdo con la versión presentada ante la Justicia, L-Gante habría llegado al inmueble acompañado por otras personas. La denunciante sostuvo que algunos de los hombres llevaban armas y tenían el rostro cubierto y que habrían ingresado por la fuerza con el objetivo de hacerla abandonar el lugar.
A partir de la denuncia, la Justicia dispuso tres allanamientos simultáneos: dos en el country Terravista y otro en General Rodríguez. Durante los procedimientos, la Policía Bonaerense secuestró tres teléfonos celulares y una camioneta BMW X5 negra que habría sido utilizada durante el episodio investigado.
En paralelo, la familia del cantante salió a defender su posición sobre el inmueble. Claudia Valenzuela, madre de Elián, sostuvo que las tierras pertenecen al patrimonio de los abuelos y tíos del artista desde hace décadas y cuestionó a las personas que actualmente ocupan la propiedad.
Del otro lado, la pareja que permanece en la vivienda dio su versión durante un móvil televisivo realizado por Mercedes Ninci. Los ocupantes aseguraron que llegaron al lugar junto a sus hijos debido a una situación de “extrema necesidad” y reconocieron que no cuentan con escritura, documentación de la propiedad ni contrato de alquiler.
En medio de las distintas versiones, la aparición del video incorporó ahora un nuevo elemento a una causa que continúa bajo investigación. Las imágenes muestran parte del ingreso al inmueble y volvieron a instalar el conflicto por la propiedad en el centro de la escena.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario