Se conoció el video del momento en que usurparon la casa de la familia de L-Gante

Días después, siempre de acuerdo con la versión presentada ante la Justicia, L-Gante habría llegado al inmueble acompañado por otras personas. La denunciante sostuvo que algunos de los hombres llevaban armas y tenían el rostro cubierto y que habrían ingresado por la fuerza con el objetivo de hacerla abandonar el lugar.

A partir de la denuncia, la Justicia dispuso tres allanamientos simultáneos: dos en el country Terravista y otro en General Rodríguez. Durante los procedimientos, la Policía Bonaerense secuestró tres teléfonos celulares y una camioneta BMW X5 negra que habría sido utilizada durante el episodio investigado.

En paralelo, la familia del cantante salió a defender su posición sobre el inmueble. Claudia Valenzuela, madre de Elián, sostuvo que las tierras pertenecen al patrimonio de los abuelos y tíos del artista desde hace décadas y cuestionó a las personas que actualmente ocupan la propiedad.

Del otro lado, la pareja que permanece en la vivienda dio su versión durante un móvil televisivo realizado por Mercedes Ninci. Los ocupantes aseguraron que llegaron al lugar junto a sus hijos debido a una situación de “extrema necesidad” y reconocieron que no cuentan con escritura, documentación de la propiedad ni contrato de alquiler.

En medio de las distintas versiones, la aparición del video incorporó ahora un nuevo elemento a una causa que continúa bajo investigación. Las imágenes muestran parte del ingreso al inmueble y volvieron a instalar el conflicto por la propiedad en el centro de la escena.