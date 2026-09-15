La madre de L-Gante rompió el silencio tras los allanamientos y apuntó contra la denunciante

De esta manera, la madre del cantante intentó despegar el episodio de una supuesta cuestión sentimental y ubicó el conflicto dentro de una disputa por la posesión de los terrenos.

Las declaraciones se produjeron después de los operativos ordenados en el marco de la investigación judicial. Los procedimientos tuvieron como objetivo avanzar en la causa a partir de la denuncia presentada contra L-Gante, mientras la Justicia busca determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades correspondientes.