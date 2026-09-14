Telefe echó a un participante MasterChef Celebrity antes del debut: el comunicado

Telefe echó a L-Gante de MasterChef Celebrity antes del debut

En tanto, un allegado al intérprete identificado como Luis Perdomo salió a desmentir categóricamente los rumores de despido, asegurando públicamente que "las cosas con Telefe están mejor que nunca" y adjudicando el faltazo a un cortocircuito administrativo en torno a los números del contrato.

Pese a los intentos por suavizar el impacto mediático, el fastidio en los pasillos del canal primó y obligó a la producción a reestructurar contrarreloj el staff de famosos que competirá en los fogones más famosos del país.