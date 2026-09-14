Telefe echó a un participante MasterChef Celebrity antes del debut: el comunicado
En pleno escándalo y versiones cruzadas, el canal de las pelotas hizo oficial la desvinculación antes del estreno del nuevo certamen gastronómico.
A pocos días de poner en marcha las grabaciones del nuevo certamen gastronómico con la conducción de Wanda Nara, las autoridades de Telefe tomaron una drástica y sorpresiva decisión al resolver la desvinculación formal del popular referente del RKT, L-Gante, quien formaba parte de la nómina inicial de participantes de esta temporada de MasterChef Celebrity.
Las alarmas dentro del canal se encendieron cuando el músico brilló por su ausencia en la sesión de fotos oficial del programa y en una reunión operativa considerada clave para el armado del ciclo.
Ante las múltiples consultas del público y de la prensa, la emisora difundió un escueto pero categórico mensaje en sus redes sociales para marcar distancia: "Ante las consultas recientes, queremos informar que L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef Celebrity".
Versiones cruzadas entre Telefe y el entorno de L-Gante por su salida de MasterChef Celebrity
Los motivos detrás de la abrupta salida generaron una fuerte polémica con versiones encontradas. Por un lado, la periodista Paula Varela reveló en el programa Intrusos que la determinación respondió a una ruptura unilateral por parte de la emisora debido a las reiteradas faltas a los compromisos de producción. "La realidad es que Telefe lo echó; por la situación en la que él se encuentra, el canal decide sacarlo", aseveró la panelista.
Desde el círculo íntimo del artista intentaron minimizar el conflicto argumentando razones de índole estrictamente personal y de salud que involucraban al cantante y a su pequeña hija, impidiéndole asistir a los ensayos previos.
En tanto, un allegado al intérprete identificado como Luis Perdomo salió a desmentir categóricamente los rumores de despido, asegurando públicamente que "las cosas con Telefe están mejor que nunca" y adjudicando el faltazo a un cortocircuito administrativo en torno a los números del contrato.
Pese a los intentos por suavizar el impacto mediático, el fastidio en los pasillos del canal primó y obligó a la producción a reestructurar contrarreloj el staff de famosos que competirá en los fogones más famosos del país.
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