El nuevo revés judicial que enfrenta L-Gante tras su desvinculación de MasterChef Celebrity

Este nuevo frente judicial coincide temporalmente con la abrupta salida del artista de la pantalla de Telefe. Si bien desde el canal emitieron un comunicado para despegarse del músico aduciendo motivos de fuerza mayor y desde su entorno esgrimieron problemas de salud y cuestiones contractuales, los operadores mediáticos deslizaron que la compleja situación judicial del referente del RKT pesó fuertemente en la decisión de la emisora de prescindir de su figura para el certamen conducido por Wanda Nara.

Las autoridades judiciales continuarán evaluando los pasos a seguir de acuerdo con los resultados obtenidos en los operativos realizados en General Rodríguez.