"Se descompensó": la emoción del padre de Agostina Vega con Moria Casán al reclamar justicia
Gabriel Vega y su abogada exigieron justicia por Agostina ante Moria Casán y reclamaron que se sumen nuevos imputados a la causa contra Claudio Barrelier.
El dolor de Gabriel Vega, el papá de Agostina Vega, quedó en evidencia este jueves durante su participación en La Mañana con Moria. El hombre se quebró en vivo, atravesado por la angustia, y tuvo dificultades para expresarse frente a las cámaras.
Moria Casán lo recibió en el programa junto a su abogada. Sin embargo, cuando llegó el momento de hablar, Gabriel no pudo continuar debido a su estado emocional. Fue entonces cuando la conductora explicó lo que había sucedido: “En el medio se descompensó porque empezó a escuchar el relato de Amalia Díaz Guiñazú, que explicó un caso de acoso que estaba padeciendo”.
Poco después, el padre de Agostina se disculpó con la conductora y expresó el profundo dolor que atraviesa: “Nada va a sanar el dolor de un hijo...”.
La entrevista tenía como objetivo abordar el proyecto de ley que impulsa Gabriel para prevenir que otros menores atraviesen situaciones como las que sufrió su hija. Ante la imposibilidad de hablar de inmediato, su abogada fue quien tomó la palabra inicialmente.
El pedido de justicia del papá de Agostina Vega
Luego de unos minutos, Gabriel consiguió expresarse y explicó por qué considera importante avanzar con la iniciativa legislativa: “Haga lo que haga sé que Agostina no va a volver. Pero también sé que hay un montón de otras Agostinas atrás. Es por eso el proyecto de ley. No hay nada polítco”.
Durante la entrevista, también cuestionó “las barbaridades que se han dicho”, en referencia a las versiones que sostenían que “la niña se prostituía”.
Por último, el padre de Agostina fundamentó su oposición a que la causa sea elevada a juicio en las condiciones actuales. Su postura es que deben incorporarse más imputados al expediente, además de Claudio Barrelier, señalado como el principal sospechoso del homicidio. El acusado también enfrenta una imputación por producción de pornografía infantil.
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