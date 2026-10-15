"Se descompensó": la emoción del padre de Agostina Vega con Moria Casán al reclamar justicia

Durante la entrevista, también cuestionó “las barbaridades que se han dicho”, en referencia a las versiones que sostenían que “la niña se prostituía”.

Por último, el padre de Agostina fundamentó su oposición a que la causa sea elevada a juicio en las condiciones actuales. Su postura es que deben incorporarse más imputados al expediente, además de Claudio Barrelier, señalado como el principal sospechoso del homicidio. El acusado también enfrenta una imputación por producción de pornografía infantil.