Se enojó Yuyito González tras el estreno de la serie "Menem": "Voy a hablar con mis abogados"

La exvedette es interpretada por Virginia Gallardo y, en el primer episodio, se recrea una escena icónica de los años ’90 en la que aparece sentada en la falda del entonces gobernador de La Rioja y futuro presidente de la Nación. Esa representación no le habría caído nada bien: "No la vi, pero este fin de semana la iban a ver mis abogados para evaluar si había algo que me involucrara, ensuciara o resultara desubicado y me relacionara. Todavía no he hablado", declaró González a la salida de su programa.