Escándalo en Gran Hermano Brasil: expulsaron a una jugadora tras fuerte agresión a una compañera

robertito funes.jpg

Según se conoció este miércoles, del prime time de los viernes pasa a la franja central de los sábados. La decisión, que ya genera polémica entre los seguidores del reality, responde aparentemente a una estrategia de programación agresiva para revitalizar un día que suele ser esquivo para las mediciones de la televisión abierta.

El cambio de horario coloca al programa de debate, donde exparticipantes de ediciones históricas analizan la actual "Generación Dorada", en una colisión directa con Mirtha Legrand en El Trece. A partir de ahora, a las 21:30 horas, el público deberá elegir entre la mesa más famosa del país o el análisis mordaz de los ex GH.

De esta manera, el objetivo de Telefe parece ser fortalecer la noche del sábado, que históricamente ha sido un terreno de competencia feroz, utilizando el arrastre de marca que genera el fenómeno Gran Hermano.

Gran Hermano Foto exclusiva de minutouno.com

En redes sociales, el cambio fue recibido con críticas por parte de los televidentes habituales de los viernes, quienes denuncian una "sobreexposición" del formato y la ruptura de una rutina de visualización consolidada.