Escándalo en Gran Hermano Brasil: expulsaron a una jugadora tras fuerte agresión a una compañera
De esta manera, el reality show en el país vecino acumula 11 expulsados por mala conducta. Mirá acá el video.
El escándalo no da tregua en la edición brasileña de Gran Hermano. Tras la salida forzada de Paulo Augusto en enero, el reality suma una nueva baja por conducta violenta: Sol Vega fue expulsada recientemente luego de agredir físicamente a una de sus compañeras.
El video resulta bastante llamativo, ya que la jugadora tuvo una abrupta actitud con Ana Paula: tras no soportar más la convivencia, la mujer se levantó de su silla -delante de todos sus compañeros- y a los gritos pelados se dirigió a su compañera tomándola fuerte de las muñecas.
Tras lo sucedido, las autoridades de GH Brasil decidieron expulsar a Sol Vega, sumando así 11 jugadores expulsados de la competencia por mala conducta.
Vuelve GH a Telefe: qué sucederá con "La Noche de los Ex" y Robertito Funes Ugarte
La guerra por la audiencia no da tregua en este 2026, y antes de que empiece Gran Hermano Generación Dorada, Telefe ha decidido mover una de sus piezas más fieles, "La Noche de los Ex", el tradicional pero también polémico segmento que habitualmente iba los viernes y que en las últimas ediciones fue conducido con Robertito Funes Ugarte.
Según se conoció este miércoles, del prime time de los viernes pasa a la franja central de los sábados. La decisión, que ya genera polémica entre los seguidores del reality, responde aparentemente a una estrategia de programación agresiva para revitalizar un día que suele ser esquivo para las mediciones de la televisión abierta.
El cambio de horario coloca al programa de debate, donde exparticipantes de ediciones históricas analizan la actual "Generación Dorada", en una colisión directa con Mirtha Legrand en El Trece. A partir de ahora, a las 21:30 horas, el público deberá elegir entre la mesa más famosa del país o el análisis mordaz de los ex GH.
De esta manera, el objetivo de Telefe parece ser fortalecer la noche del sábado, que históricamente ha sido un terreno de competencia feroz, utilizando el arrastre de marca que genera el fenómeno Gran Hermano.
En redes sociales, el cambio fue recibido con críticas por parte de los televidentes habituales de los viernes, quienes denuncian una "sobreexposición" del formato y la ruptura de una rutina de visualización consolidada.
