Cambios en Telefe: la drástica decisión con "La Noche de los ex" de Gran Hermano y Robertito Funes Ugarte

Contexto de inestabilidad en la grilla de Telefe

Este desplazamiento no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de modificaciones que el canal ha implementado en las últimas semanas. La industria observa con atención este "ajedrez" de horarios, donde los programas son movidos según el desempeño del minuto a minuto.

De momento, aún no se ha confirmado qué contenido cubrirá el bache dejado por los "Ex". Vale aclarar que en la actualidad, por ejemplo, MasterChef Celebrity no sale los días en que cierra de la semana, sino que va de domingo a jueves,

Con esta maniobra, Telefe apuesta a que la nostalgia de los exjugadores y la impronta de Robertito Funes logren perforar el techo de audiencia del fin de semana. Sin embargo, la moneda está en el aire: habrá que ver si el público de Gran Hermano está dispuesto a cambiar sus hábitos de salida sabatina por quedarse frente a la pantalla en este nuevo horario.