Cambios en Telefe: la drástica decisión con "La Noche de los ex" de Gran Hermano y Robertito Funes Ugarte
Todavía no empezó la "Generación Dorada" y uno de sus ciclos ya sufrió modificaciones de programación. ¿Qué pasó?
La guerra por la audiencia no da tregua en este 2026, y antes de que empiece Gran Hermano Generación Dorada, Telefe ha decidido mover una de sus piezas más fieles, "La Noche de los Ex", el tradicional pero también polémico segmento que habitualmente iba los viernes y que en las últimas ediciones fue conducido con Robertito Funes Ugarte.
Según se conoció este miércoles, del prime time de los viernes pasa a la franja central de los sábados. La decisión, que ya genera polémica entre los seguidores del reality, responde aparentemente a una estrategia de programación agresiva para revitalizar un día que suele ser esquivo para las mediciones de la televisión abierta.
El cambio de horario coloca al programa de debate, donde exparticipantes de ediciones históricas analizan la actual "Generación Dorada", en una colisión directa con Mirtha Legrand en El Trece. A partir de ahora, a las 21:30 horas, el público deberá elegir entre la mesa más famosa del país o el análisis mordaz de los ex GH.
De esta manera, el objetivo de Telefe parece ser fortalecer la noche del sábado, que históricamente ha sido un terreno de competencia feroz, utilizando el arrastre de marca que genera el fenómeno Gran Hermano.
En redes sociales, el cambio fue recibido con críticas por parte de los televidentes habituales de los viernes, quienes denuncian una "sobreexposición" del formato y la ruptura de una rutina de visualización consolidada.
Contexto de inestabilidad en la grilla de Telefe
Este desplazamiento no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de modificaciones que el canal ha implementado en las últimas semanas. La industria observa con atención este "ajedrez" de horarios, donde los programas son movidos según el desempeño del minuto a minuto.
De momento, aún no se ha confirmado qué contenido cubrirá el bache dejado por los "Ex". Vale aclarar que en la actualidad, por ejemplo, MasterChef Celebrity no sale los días en que cierra de la semana, sino que va de domingo a jueves,
Con esta maniobra, Telefe apuesta a que la nostalgia de los exjugadores y la impronta de Robertito Funes logren perforar el techo de audiencia del fin de semana. Sin embargo, la moneda está en el aire: habrá que ver si el público de Gran Hermano está dispuesto a cambiar sus hábitos de salida sabatina por quedarse frente a la pantalla en este nuevo horario.
