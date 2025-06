Se filtró la cifra que deberá pagar L-Gante de cuota alimentaria a su ex Tamara Báez: de cuánto es

“La madre de Jamaica reclama nuevamente la cuota alimentaria”, comenzó diciendo el periodista.

En ese sentido, Juan afirmó: “Me cuentan que desde el año 2023 Elián le envía un dinero a Tamara que no satisface las necesidades básicas de su hija Jamaica y me dicen que Tamara está muy cansada de pelear por esto. Me dieron la cifra de dinero que Elián adeudaría y es millonario el número”.

“En un principio él le enviaba 300 mil pesos, luego fueron 700 mil como es hasta ahora. Tamara está luchando con esta situación hace dos años. Está todo muy mal y me dicen que en una nueva decisión provisoria del juez le aumentaron la cuota a Elián pero él le pasa el dinero que te acabo de mencionar”, agregó Etchegoyen que luego reveló la cifra de dinero que dispuso provisoriamente el juez para que L-Gante le pague a su ex.

“Elián juez dictaminó que le envíe por mes una cifra cercana a los 5 mil dólares mensuales y 700 mil pesos no es ni un cuarto de eso. Ella no aguanta más y eso me cuentan desde su entorno”, dijo al respecto el comunicador.

Y concluyó: “Esto viene a colación de lo que pasó en este programa la semana pasada cuando diferentes personas aseguraron que Elián sufre de una administración fraudulenta”.

l gante

El drama familiar que vive Tamara Báez, la ex de L-Gante

Tamara Báez, la ex pareja de L-Gante y mamá de Jamaica, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Acostumbrada a mostrar en redes su faceta más relajada y divertida, esta vez sorprendió al compartir un mensaje cargado de dolor. A través de sus historias de Instagram, la influencer reveló que un familiar muy cercano está atravesando una delicada situación de salud que la tiene completamente angustiada.

“Solo le pido a Dios que salga de esto”, escribió Tamara, acompañando el mensaje con un emoji de plegaria y una imagen en la que se la ve en silencio, mirando al horizonte. Sus seguidores, que la conocen por su actitud frontal y desinhibida, no tardaron en preocuparse ante la falta de detalles.

Sin embargo, con el correr de las horas, ella confirmó que el drama afecta a una persona de su círculo íntimo y que se encuentra totalmente enfocada en acompañar a su familia. "Me duele todo", agregó.

Tamara no quiso revelar públicamente de quién se trata, pero dejó entrever que se trata de una figura clave en su vida. En medio de esta situación, compartió también mensajes de fe y espiritualidad, algo poco habitual en su cuenta, donde suele mostrar más contenido de moda, música y momentos junto a su hija. Esta vez, eligió el silencio y el pedido de respeto.