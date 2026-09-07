Una broma de Marcela Tinayre descontracturó el mal momento de Mirtha Legrand: "Le pasa por salidora".

El próximo parte médico de Mirtha Legrand, según informaron desde el sanatorio, será emitido el miércoles de esta semana, lo que permite suponer un plazo acordado para su internación.

Hasta este lunes Mirtha Legrand se encontraba en reposo en su casa de la Ciudad de Buenos Aires para recuperar fuerzas y superar lo que fue descrito como una bronquitis, pero sus médicos decidieron el camino de la internación para garantizar una atención más ágil, rápida y eficiente.