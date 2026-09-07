Una broma de Marcela Tinayre descontracturó el mal momento de Mirtha Legrand: "Le pasa por salidora"
La hija de Mirtha Legrand aseguró que la diva de los almuerzos "está re bien" y se refirió al diagnóstico que la mantiene internada en el Sanatorio Mater Dei.
Mirtha Legrand fue internada este lunes en el Sanatorio Mater Dei para una evaluación médica por lo que luego se dio a conocer como un "cuadro respiratorio bronquial". La novedad sorprendió a su público el fin de semana pasado, cuando su nieta, Juana Viale, tomó su lugar al frente de su programa de televisión.
En las últimas horas, fue su hija, Marcela Tinayre, quien habló públicamente del estado de su madre. "Hay un parte médico que lo dice todo. Ella está re bien. Le pasa por salidora y hace frío por las noches", comentó la hija de Mirtha Legrand en una comunicación con la conductora de TN Roxy Vázquez.
En otras declaraciones televisivas Marcela Tinayre explicó que su madre "tiene tos fuerte y eso la cansa mucho", y aclaró que pese al diagnóstico de bronquitis "no hay infecciones" que compliquen el caso.
Tanto es así que la hija de Mirtha Legrand esperaba que su madre sólo estuviese "unas horas" en el sanatorio ubicado en el barrio de Palermo.
Qué dijo el primer parte médico de Mirtha Legrand
Pese a las esperanzas de Tinayre, desde el Mater Dei informaron durante la tarde de este lunes que la histórica anfitriona de los almuerzos "internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente".
El próximo parte médico de Mirtha Legrand, según informaron desde el sanatorio, será emitido el miércoles de esta semana, lo que permite suponer un plazo acordado para su internación.
Hasta este lunes Mirtha Legrand se encontraba en reposo en su casa de la Ciudad de Buenos Aires para recuperar fuerzas y superar lo que fue descrito como una bronquitis, pero sus médicos decidieron el camino de la internación para garantizar una atención más ágil, rápida y eficiente.
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