Se picó, Moria Casán le dijo a Graciela Alfano: "Susana Giménez nos detesta"

Ante esto, ambas invitadas de Dante Gebel quedaron impresionadas con el parecido que logró la imitadora a Susana. Sin embargo, después estalló la polémica cuando Moria se burló de Graciela quien dijo que la imitación era tan buena que por unos minutos pensó que verdaderamente se trataba de Susana. "Mirá si Susana nos va a mandar un mensaje a nosotras dos", comenzó la One, mientras que Alfano le preguntó por qué no lo haría. "Estás en pedo", le respondió Moria.

Embed - "ELLA NOS ODIA": Moria Casán y Graciela Alfano le declararon la guerra a Susana Giménez

En ese sentido, la morocha de este trío explicó: "Ay, pero por favor, esa sí que nos detesta". Aún así, Gebel intentó explicar que "no la deja el canal", teniendo en cuenta que El Trece y Telefe son competencia directa. "Pero mi amor, por favor", retrucó Moria. Después de esto, agregó: "Ella es muy competitiva, nos detesta. Qué se yo, no me interesa", intentando bajar un poco el nivel de sus declaraciones. En tanto, Alfano continuó: "La competencia es parte de esta profesión".

Por su parte, el conductor preguntó cómo se llevan con Susana y Moria no tuvo filtro para responder. "Contá que no te saludó y casi más no te deja entrar a un restaurant. Contá lo que me contaste el otro día", le pidió a Graciela Alfano, quien después dijo: "Yo no me llevo con Susana, no es mi amiga. Es una persona que respeto en su profesión con lo que ha logrado porque, para llegar a este lugar hay que ser muy competitivo".

"Y mala", retrucó Moria quien después cerró: "Todas somos malas, somos malísimas todas, mi amor. Somos de terror. Las mujeres somos malas".

Las divas del poder: Graciela Alfano y Moria Casán

Durante su entrevista, tanto Graciela Alfano como Moria Casán también hicieron referencia a sus relaciones. Ambas divas tienen un amplio repertorio de romances y, si hay algo que siempre queda en claro, es que nunca tienen pelos en la lengua a la hora de hacer referencia a los mismos. Es por eso que, durante su paso por "La divina noche de Dante", también lo hicieron.

Muy divertidas y seguras de sí mismas hablaron de sus romances con los hombres más poderosos del país. Entre ellos se encuentran Menem, Macri y más.

Embed - Con qué Presidentes y hombres poderosos tuvieron relación Moria Casán y Graciela Alfano