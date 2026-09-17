Se separó J Balvin: el descargo de Valentina Ferrer, modelo argentina y ahora expareja del artista
La modelo argentina confirmó en sus redes sociales el fin de su relación con el artista colombiano, con quien tiene a su hijo Río.
Luego de semanas marcadas por versiones sobre una posible crisis, Valentina Ferrer confirmó que terminó su relación con J Balvin. La modelo argentina fue la encargada de hacer pública la separación del cantante colombiano mediante un comunicado que compartió en sus redes sociales.
La historia entre ambos había comenzado en 2016 y, cinco años más tarde, se convirtieron en padres de Río, su único hijo. En los últimos días, algunas publicaciones de Ferrer habían generado interrogantes entre sus seguidores y alimentado las especulaciones sobre el presente de la pareja.
Finalmente, la modelo decidió referirse directamente al tema y confirmó que, después de aproximadamente una década juntos, ambos optaron por terminar el vínculo.
Qué dijo Valentina Ferrer sobre su separación de J Balvin
Valentina Ferrer utilizó sus historias de Instagram para comunicar la decisión que tomó junto a José Álvaro Osorio Balvín, nombre completo del artista conocido internacionalmente como J Balvin.
“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió.
En su mensaje, la argentina explicó que la ruptura se produjo de común acuerdo y destacó el vínculo que mantendrán a partir de ahora por la familia que formaron.
“Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”, expresó. En ese sentido, Ferrer aseguró que Río, nacido en 2021, continuará siendo la prioridad de ambos. “Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”, señaló.
Para cerrar, la modelo hizo un pedido especial frente a la exposición que generó la noticia y solicitó consideración por la etapa que están atravesando. “Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”, concluyó.
Las señales que habían despertado rumores de crisis
Antes de que Valentina Ferrer hiciera pública la separación, los seguidores de la pareja ya habían comenzado a advertir algunos movimientos en las redes sociales que generaron dudas sobre la continuidad de la relación.
Durante las últimas semanas, canciones, videos y diferentes publicaciones de la modelo fueron interpretados como posibles indicios de una crisis sentimental. Esos gestos hicieron crecer las versiones de ruptura, aunque ninguno de los protagonistas había hablado públicamente sobre el tema.
El comunicado de Ferrer terminó con las especulaciones y confirmó que la relación con J Balvin llegó a su fin después de una década.
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