Se separó J Balvin: el descargo de Valentina Ferrer, modelo argentina y ahora expareja del artista

En su mensaje, la argentina explicó que la ruptura se produjo de común acuerdo y destacó el vínculo que mantendrán a partir de ahora por la familia que formaron.

“Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”, expresó. En ese sentido, Ferrer aseguró que Río, nacido en 2021, continuará siendo la prioridad de ambos. “Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”, señaló.

Para cerrar, la modelo hizo un pedido especial frente a la exposición que generó la noticia y solicitó consideración por la etapa que están atravesando. “Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”, concluyó.

Las señales que habían despertado rumores de crisis

Antes de que Valentina Ferrer hiciera pública la separación, los seguidores de la pareja ya habían comenzado a advertir algunos movimientos en las redes sociales que generaron dudas sobre la continuidad de la relación.

Durante las últimas semanas, canciones, videos y diferentes publicaciones de la modelo fueron interpretados como posibles indicios de una crisis sentimental. Esos gestos hicieron crecer las versiones de ruptura, aunque ninguno de los protagonistas había hablado públicamente sobre el tema.

El comunicado de Ferrer terminó con las especulaciones y confirmó que la relación con J Balvin llegó a su fin después de una década.