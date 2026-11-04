Masiva Marcha de las Velas: estudiantes y docentes reclaman por la Ley de Financiamiento Universitario
Alumnos y trabajadores de la Universidad de Buenos Aires se concentraron en Tribunales para exigirle al Gobierno Nacional el cumplimiento de la Ley.
Una multitudinaria "Marcha de las Velas" integrada por docentes, nodocentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se movilizó este miércoles desde Plaza Houssay hasta el Palacio de Tribunales para exigir la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.,
La manifestación surge enr respuesta a que el Financiamiento sigue sin ser ejecutada por el Gobierno Nacional pese a contar con el respaldo de las instancias legislativas y judiciales.
La marcha fue encabezada por los gremios ADUBA (docentes), APUBA (nodocentes) y la FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires), y contó con el acompañamiento de las autoridades de la UBA y dirigentes de la Federación Universitaria Argentina (FUA).
Clase pública de Derecho Constitucional e himno frente a la Justicia
Al arribar a la sede del Palacio de Tribunales, la columna de manifestantes llevó a cabo una clase pública sobre Derecho Constitucional dictada por los especialistas Christian Cao y Pablo Luis Manilli. Durante la exposición, se repasó el marco legal que avala la exigencia presupuestaria frente al incumplimiento del Poder Ejecutivo.
Para dar cierre a la jornada de protesta, los miles de asistentes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y dejaron las velas encendidas sobre las escalinatas de la Corte Suprema como símbolo del reclamo en defensa de la educación pública.
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