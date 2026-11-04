Masiva Marcha de las Velas: estudiantes y docentes reclaman por la Ley de Financiamiento Universitario

Clase pública de Derecho Constitucional e himno frente a la Justicia

Al arribar a la sede del Palacio de Tribunales, la columna de manifestantes llevó a cabo una clase pública sobre Derecho Constitucional dictada por los especialistas Christian Cao y Pablo Luis Manilli. Durante la exposición, se repasó el marco legal que avala la exigencia presupuestaria frente al incumplimiento del Poder Ejecutivo.