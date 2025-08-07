Se viene una nueva etapa en La Voz Argentina: de qué se tratan los "Knockouts"

La quinta temporada de La Voz Argentina, un formato de ITV Studios, puede seguirse en simultáneo por Telefe y a través de la plataforma HBO Max. Además, la experiencia se expande con el React de La Voz, conducido por Sofi Martínez, Momi Giardina y Santi Talledo, que se transmite de domingo a viernes por los canales de YouTube de Luzu TV, Telefe y La Voz Argentina. Por si fuera poco, los lunes y miércoles a las 23.15 hs. se emite El Regreso, donde Sofi Martínez y Karina, la quinta coach, dan segundas oportunidades a los participantes que ya fueron eliminados.

Embed