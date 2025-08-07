Se viene una nueva etapa en La Voz Argentina: de qué se tratan los "Knockouts"
La edición 2025 del reality de Telefe está llegando a su final, especialmente ahora con el anuncio del inicio de los knock out. Los detalles.
La Voz Argentina, el exitoso reality de Telefe, se prepara para su tercera y emocionante etapa. A partir del lunes 11 de agosto a las 21.45 horas, el programa dará inicio a Los Knockouts, una fase que promete intensificar la competencia con nuevas reglas y desafíos. Bajo la conducción de Nico Occhiato, los coaches Lali, Luck Ra, Soledad y Miranda! regresarán con nuevos looks y el mismo carisma de siempre para guiar a sus equipos.
Los Knockouts marcan un punto de inflexión en el show de talentos. En esta fase, dos participantes del mismo equipo se enfrentarán cantando una canción cada uno. Será el turno de su respectivo coach decidir quién continúa en el certamen. Al igual que en la etapa anterior de Las Batallas, los otros coaches tendrán la oportunidad de "robar" hasta dos participantes eliminados de otros equipos, lo que añade un elemento de estrategia al formato.
Una de las grandes novedades de esta temporada de La Voz Argentina es la incorporación de los co-coaches. Por primera vez en la historia del programa, estos referentes de la música actual no solo ayudarán a preparar a los concursantes, sino que también estarán presentes en el escenario principal, acompañando a los coaches a la hora de tomar las difíciles decisiones.
Los artistas que se suman son:
Cazzu, quien trabajará junto a Luck Ra.
Emmanuel Horvilleur, acompañando a Miranda!.
Zoe Gotusso, en el equipo de Lali Espósito.
El Chaqueño Palavecino, junto a Soledad Pastorutti.
La quinta temporada de La Voz Argentina, un formato de ITV Studios, puede seguirse en simultáneo por Telefe y a través de la plataforma HBO Max. Además, la experiencia se expande con el React de La Voz, conducido por Sofi Martínez, Momi Giardina y Santi Talledo, que se transmite de domingo a viernes por los canales de YouTube de Luzu TV, Telefe y La Voz Argentina. Por si fuera poco, los lunes y miércoles a las 23.15 hs. se emite El Regreso, donde Sofi Martínez y Karina, la quinta coach, dan segundas oportunidades a los participantes que ya fueron eliminados.
