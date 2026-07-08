Se vienen los Premios PINTI: la lista completa de nominados, con Luis Brandoni incluido
Rocky, Luis Brandoni y Charlie y la fábrica de chocolates son de los más nominados para la gran noche del teatro argentino. Los detalles.
El circuito del espectáculo porteño se prepara para vivir una noche histórica de reconocimiento a su industria más potente. La Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) anunció formalmente las nominaciones de la primera edición de los Premios PINTI.
Esta flamante distinción nace con el objetivo primordial de reconocer y poner en valor la excelencia artística, técnica y productiva del teatro comercial argentino, configurándose desde su génesis como uno de los acontecimientos culturales más relevantes de la temporada.
La esperada ceremonia de entrega de galardones se llevará a cabo el próximo lunes 27 de julio sobre el prestigioso escenario del Teatro Colón. La gala de premiación estará estructurada como un megaevento televisivo de alta gama y contará con el reconocido comediante y mago Agustín "Rada" Aristarán en el rol de maestro de ceremonias oficial.
Asimismo, la velada sumará la participación de destacadas figuras del ambiente en carácter de presentadores de los distintos rubros, diversos números artísticos preparados especialmente para la ocasión y una transmisión en vivo y en directo a través de la pantalla de eltrece para que pueda disfrutarse en todos los rincones del país.
Con el lanzamiento de esta propuesta institucional, las autoridades de AADET buscan reflejar de manera fiel la enorme riqueza, el volumen de producción y la diversidad que caracterizan a la cartelera nacional. Para lograrlo, la primera edición de los Premios PINTI articulará de forma simultánea cuatro metodologías diferentes de reconocimiento y distinción en el marco de una misma gran celebración:
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Nominaciones de terna: Definidas de manera exclusiva por la evaluación de un comité de especialistas independientes.
Premios Trayectoria: Homenajes especiales destinados a celebrar las carreras de las máximas figuras del quehacer teatral.
Espectáculos del Año: Galardones de carácter cuantitativo determinados a partir de las estadísticas oficiales de convocatoria de público en las salas.
Premio Favorito del Público: Una categoría especial cuya definición quedará en manos de los propios espectadores mediante un sistema de votación abierta.
Un jurado de notables para definir las 19 categorías en juego
Para la conformación de este nuevo galardón, la organización convocó a un cuerpo de especialistas encargado de analizar minuciosamente la temporada que abarcó desde agosto de 2025 hasta julio de 2026. Este Jurado de notables aportó una mirada plural, independiente y diversa sobre los diferentes espectáculos en cartel y estuvo integrado por un total de 25 referentes de reconocida trayectoria provenientes del periodismo, la crítica especializada, la literatura y el ámbito de la cultura local.
Como balance final de las deliberaciones, el comité seleccionó a los cinco candidatos correspondientes a cada una de las 19 categorías técnicas y artísticas en competencia. En una próxima etapa de votación interna, el mismo Jurado tendrá la responsabilidad de elegir a los ganadores definitivos que se anunciarán sobre el escenario del Colón.
Los integrantes del Jurado seleccionados por AADET son: Carlos Ulanovsky, Claudia Piñeiro, Cynthia Edul, Enrique Avogadro, Federico Irazábal, Fernando Bravo, Gabriela Radice, Hugo Paredero, Jorge Dubatti, Lucía Chiola Iannone, Marcela Coronel, Marcela Godoy, Marcelo Allasino, Marcelo Stiletano, Mercedes Méndez, Mey Scápola, Natalia Laube, Pablo Scholz, Pablo Sirvén, Pamela López, Paula Sabatés, Sandra Commisso, Silvina Lamazares, Tatiana Schapiro y Teresa Donato.
De esta manera, además de los rubros tradicionales bajo evaluación del comité, los Premios PINTI incorporan diversas distinciones complementarias orientadas a ponderar la multiplicidad de aportes que hacen posible el éxito de cada temporada teatral argentina.
Lista completa de nominados a los Premios PINTI
Premios a la Trayectoria
Los Premios a la Trayectoria reconocen a figuras que integran la cartelera y cuyos recorridos artísticos y profesionales constituyen aportes significativos para la fortaleza del teatro comercial. En esta primera edición se distinguirán tres figuras representativas de la actuación y la producción de la escena teatral argentina:
Trayectoria en Actuación Teatral Femenina: Moria Casán
Trayectoria en Actuación Teatral Masculina: Guillermo Francella
Trayectoria en Producción Teatral: Carlos Rottemberg
Espectáculos del Año
Se otorgarán los premios a los Espectáculos del Año, una distinción institucional que reconoce a las obras con mayor convocatoria de espectadores dentro del período de elegibilidad de los Premios PINTI. El galardón se otorga por género conforme a los registros de asistencia de público, garantizando un criterio objetivo:
Comedia del Año: El Jefe del Jefe
Drama o Comedia Dramática del Año: Rocky
Musical del Año: Charlie y la Fábrica de Chocolate
El público también elige
Por primera vez, el público será protagonista de esta celebración. Para ello, se habilitará la votación online para elegir el Espectáculo Favorito del Público, un reconocimiento abierto a todos los espectadores, cuyo ganador se anunciará en vivo durante la ceremonia del 27 de julio. Todas las novedades, condiciones y la plataforma de participación se darán a conocer próximamente en las redes oficiales de los Premios PINTI (@premiospinti).
Los nominados por categoría
1. Mejor Comedia
Berlín Berlín
La función que sale mal
Medida por medida (la culpa es tuya)
Parlamento
Una navidad de mierda
2. Mejor Drama o Comedia Dramática
El brote
Habitación Macbeth
Imprenteros
Las Hijas
Lo que el río hace
3. Mejor Musical
Annie
Charlie y la Fábrica de Chocolate
Cuando Frank conoció a Carlitos
Hairspray
The Ópera Locos
4. Mejor Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo
Chanta
El equilibrista
Feliz Día Sutottos
Suavecita
Un poyo rojo
5. Mejor Obra de Autoría Nacional
Cuando Frank conoció a Carlitos de Gustavo Manuel González y Raúl López Rossi
El brote de Emiliano Dionisi
La vida extraordinaria de Mariano Tenconi Blanco
Lo que el río hace de María Marull y Paula Marull
Pundonor de Andrea Garrote
6. Mejor Actriz de Comedia
Carla Peterson - Sottovoce
Fernanda Metilli - Berlín Berlín
Lorena Vega - Sottovoce
Pilar Gamboa - Parlamento
Verónica Llinás - Una navidad de mierda
7. Mejor Actor de Comedia
Adrián Suar - Sottovoce
Diego Reinhold - La función que sale mal
Juan Pablo Geretto - Berlín Berlín
Luis Brandoni - Quién es Quién
Maxi de la Cruz - Berlín Berlín
8. Mejor Actriz de Drama o Comedia Dramática
Andrea Garrote - Pundonor
Julieta Zylberberg - Prima Facie
Lorena Vega - Imprenteros y La vida extraordinaria
Pilar Gamboa - Las Hijas
Valeria Lois - La vida extraordinaria
9. Mejor Actor de Drama o Comedia Dramática
Carlos Portaluppi - Druk
Iñaki Aldao - El curioso incidente del perro a medianoche
Luis Machín - La última sesión de Freud
Pompeyo Audivert - Habitación Macbeth
Roberto Peloni - El brote
10. Mejor Actriz en Musical
Alejandra Perlusky - Billy Elliot
Alejandra Radano - Company
Belén Bilbao - Hairspray
Julieta Nair Calvo - Annie
Lizy Tagliani - Annie
11. Mejor Actor en Musical
Agustín “Rada” Aristarán - Charlie y la Fábrica de Chocolate
Fer Dente - Company
Lucas Gerson - Cuando Frank conoció a Carlitos
Oscar Lajad - Cuando Frank conoció a Carlitos
Sebastián Almada - Charlie y la Fábrica de Chocolate
12. Mejor Actriz de reparto
Dolores Ocampo - Charlie y la Fábrica de Chocolate
Lucía Adúriz Bravo - Berlín Berlín
Mónica Raiola - Lo que el río hace
Paula Kohan - Cuestión de género
Vane Butera - Company
13. Mejor Actor de reparto
David Masajnik - Rocky
Ian Ferreira - Hairspray
Juan Isola - El Jefe del Jefe
Marcelo Savignone - Berlín Berlín
Mariano Saborido - Lo que el río hace
14. Mejor Dirección
Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero - Charlie y la Fábrica de Chocolate
Emiliano Dionisi - El brote
Fer Dente - Hairspray
María Marull y Paula Marull - Lo que el río hace
Natalia Del Castillo - Cuando Frank conoció a Carlitos
15. Mejor Coreografía
Analía González - Annie
Analía González - Charlie y la Fábrica de Chocolate
Gustavo Wons - Billy Elliot
Luciano Rosso, Nicolás Poggi y Alfonso Barón - Un poyo rojo
Vanesa García Millán - Hairspray
16. Mejor Diseño de Escenografía y/o Audiovisual
Gonzalo Córdoba Estévez – Berlín Berlín
José Ponce Aragón – Charlie y la Fábrica de Chocolate
Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín
Tadeo Jones – El curioso incidente del perro a medianoche
Tato Fernández – Rocky
17. Mejor Diseño de Vestuario, Caracterización y/o Maquillaje
Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray
Matías Nazareno (Caracterización y Maquillaje) – Hairspray
Matías Nazareno y Feliciano San Román (Caracterización y Maquillaje) – Charlie y la Fábrica de Chocolate
Rodrigo González Garillo (Vestuario) – Parlamento
Romina Lanzillotta y Catalina Rodríguez Loredo (Vestuario) – Charlie y la Fábrica de Chocolate
18. Mejor Diseño de Iluminación, Sonido y/o Música Original
Anteo Del Mastro y Sebastián Viola (Iluminación) – Charlie y la Fábrica de Chocolate
David Seldes (Iluminación) – Hairspray
Gastón Briski (Sonido) – Billy Elliot
Gonzalo González (Iluminación) – El curioso incidente del perro a medianoche
Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky
19. Mejor Producción
Club Media y Olga - Hairspray
Guillermo Francella, Adrián Suar y Pablo Kompel - Desde el jardín
MP Producciones, Ozono Producciones, Carlos Rottemberg y Tomás Rottemberg - Charlie y la Fábrica de Chocolate
Preludio y RGB Entertainment - Annie
Preludio y RGB Entertainment - Rocky
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