Se vienen los Premios PINTI: la lista completa de nominados, con Luis Brandoni incluido

Nominaciones de terna: Definidas de manera exclusiva por la evaluación de un comité de especialistas independientes.

Premios Trayectoria: Homenajes especiales destinados a celebrar las carreras de las máximas figuras del quehacer teatral.

Espectáculos del Año: Galardones de carácter cuantitativo determinados a partir de las estadísticas oficiales de convocatoria de público en las salas.

Premio Favorito del Público: Una categoría especial cuya definición quedará en manos de los propios espectadores mediante un sistema de votación abierta.

Un jurado de notables para definir las 19 categorías en juego

Para la conformación de este nuevo galardón, la organización convocó a un cuerpo de especialistas encargado de analizar minuciosamente la temporada que abarcó desde agosto de 2025 hasta julio de 2026. Este Jurado de notables aportó una mirada plural, independiente y diversa sobre los diferentes espectáculos en cartel y estuvo integrado por un total de 25 referentes de reconocida trayectoria provenientes del periodismo, la crítica especializada, la literatura y el ámbito de la cultura local.

Como balance final de las deliberaciones, el comité seleccionó a los cinco candidatos correspondientes a cada una de las 19 categorías técnicas y artísticas en competencia. En una próxima etapa de votación interna, el mismo Jurado tendrá la responsabilidad de elegir a los ganadores definitivos que se anunciarán sobre el escenario del Colón.

Los integrantes del Jurado seleccionados por AADET son: Carlos Ulanovsky, Claudia Piñeiro, Cynthia Edul, Enrique Avogadro, Federico Irazábal, Fernando Bravo, Gabriela Radice, Hugo Paredero, Jorge Dubatti, Lucía Chiola Iannone, Marcela Coronel, Marcela Godoy, Marcelo Allasino, Marcelo Stiletano, Mercedes Méndez, Mey Scápola, Natalia Laube, Pablo Scholz, Pablo Sirvén, Pamela López, Paula Sabatés, Sandra Commisso, Silvina Lamazares, Tatiana Schapiro y Teresa Donato.

De esta manera, además de los rubros tradicionales bajo evaluación del comité, los Premios PINTI incorporan diversas distinciones complementarias orientadas a ponderar la multiplicidad de aportes que hacen posible el éxito de cada temporada teatral argentina.

Lista completa de nominados a los Premios PINTI

Premios a la Trayectoria

Los Premios a la Trayectoria reconocen a figuras que integran la cartelera y cuyos recorridos artísticos y profesionales constituyen aportes significativos para la fortaleza del teatro comercial. En esta primera edición se distinguirán tres figuras representativas de la actuación y la producción de la escena teatral argentina:

Trayectoria en Actuación Teatral Femenina: Moria Casán

Trayectoria en Actuación Teatral Masculina: Guillermo Francella

Trayectoria en Producción Teatral: Carlos Rottemberg

Espectáculos del Año

Se otorgarán los premios a los Espectáculos del Año, una distinción institucional que reconoce a las obras con mayor convocatoria de espectadores dentro del período de elegibilidad de los Premios PINTI. El galardón se otorga por género conforme a los registros de asistencia de público, garantizando un criterio objetivo:

Comedia del Año: El Jefe del Jefe

Drama o Comedia Dramática del Año: Rocky

Musical del Año: Charlie y la Fábrica de Chocolate

El público también elige

Por primera vez, el público será protagonista de esta celebración. Para ello, se habilitará la votación online para elegir el Espectáculo Favorito del Público, un reconocimiento abierto a todos los espectadores, cuyo ganador se anunciará en vivo durante la ceremonia del 27 de julio. Todas las novedades, condiciones y la plataforma de participación se darán a conocer próximamente en las redes oficiales de los Premios PINTI (@premiospinti).

Los nominados por categoría

1. Mejor Comedia

Berlín Berlín

La función que sale mal

Medida por medida (la culpa es tuya)

Parlamento

Una navidad de mierda

2. Mejor Drama o Comedia Dramática

El brote

Habitación Macbeth

Imprenteros

Las Hijas

Lo que el río hace

3. Mejor Musical

Annie

Charlie y la Fábrica de Chocolate

Cuando Frank conoció a Carlitos

Hairspray

The Ópera Locos

4. Mejor Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo

Chanta

El equilibrista

Feliz Día Sutottos

Suavecita

Un poyo rojo

5. Mejor Obra de Autoría Nacional

Cuando Frank conoció a Carlitos de Gustavo Manuel González y Raúl López Rossi

El brote de Emiliano Dionisi

La vida extraordinaria de Mariano Tenconi Blanco

Lo que el río hace de María Marull y Paula Marull

Pundonor de Andrea Garrote

6. Mejor Actriz de Comedia

Carla Peterson - Sottovoce

Fernanda Metilli - Berlín Berlín

Lorena Vega - Sottovoce

Pilar Gamboa - Parlamento

Verónica Llinás - Una navidad de mierda

7. Mejor Actor de Comedia

Adrián Suar - Sottovoce

Diego Reinhold - La función que sale mal

Juan Pablo Geretto - Berlín Berlín

Luis Brandoni - Quién es Quién

Maxi de la Cruz - Berlín Berlín

8. Mejor Actriz de Drama o Comedia Dramática

Andrea Garrote - Pundonor

Julieta Zylberberg - Prima Facie

Lorena Vega - Imprenteros y La vida extraordinaria

Pilar Gamboa - Las Hijas

Valeria Lois - La vida extraordinaria

9. Mejor Actor de Drama o Comedia Dramática

Carlos Portaluppi - Druk

Iñaki Aldao - El curioso incidente del perro a medianoche

Luis Machín - La última sesión de Freud

Pompeyo Audivert - Habitación Macbeth

Roberto Peloni - El brote

10. Mejor Actriz en Musical

Alejandra Perlusky - Billy Elliot

Alejandra Radano - Company

Belén Bilbao - Hairspray

Julieta Nair Calvo - Annie

Lizy Tagliani - Annie

11. Mejor Actor en Musical

Agustín “Rada” Aristarán - Charlie y la Fábrica de Chocolate

Fer Dente - Company

Lucas Gerson - Cuando Frank conoció a Carlitos

Oscar Lajad - Cuando Frank conoció a Carlitos

Sebastián Almada - Charlie y la Fábrica de Chocolate

12. Mejor Actriz de reparto

Dolores Ocampo - Charlie y la Fábrica de Chocolate

Lucía Adúriz Bravo - Berlín Berlín

Mónica Raiola - Lo que el río hace

Paula Kohan - Cuestión de género

Vane Butera - Company

13. Mejor Actor de reparto

David Masajnik - Rocky

Ian Ferreira - Hairspray

Juan Isola - El Jefe del Jefe

Marcelo Savignone - Berlín Berlín

Mariano Saborido - Lo que el río hace

14. Mejor Dirección

Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero - Charlie y la Fábrica de Chocolate

Emiliano Dionisi - El brote

Fer Dente - Hairspray

María Marull y Paula Marull - Lo que el río hace

Natalia Del Castillo - Cuando Frank conoció a Carlitos

15. Mejor Coreografía

Analía González - Annie

Analía González - Charlie y la Fábrica de Chocolate

Gustavo Wons - Billy Elliot

Luciano Rosso, Nicolás Poggi y Alfonso Barón - Un poyo rojo

Vanesa García Millán - Hairspray

16. Mejor Diseño de Escenografía y/o Audiovisual

Gonzalo Córdoba Estévez – Berlín Berlín

José Ponce Aragón – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín

Tadeo Jones – El curioso incidente del perro a medianoche

Tato Fernández – Rocky

17. Mejor Diseño de Vestuario, Caracterización y/o Maquillaje

Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray

Matías Nazareno (Caracterización y Maquillaje) – Hairspray

Matías Nazareno y Feliciano San Román (Caracterización y Maquillaje) – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Rodrigo González Garillo (Vestuario) – Parlamento

Romina Lanzillotta y Catalina Rodríguez Loredo (Vestuario) – Charlie y la Fábrica de Chocolate

18. Mejor Diseño de Iluminación, Sonido y/o Música Original

Anteo Del Mastro y Sebastián Viola (Iluminación) – Charlie y la Fábrica de Chocolate

David Seldes (Iluminación) – Hairspray

Gastón Briski (Sonido) – Billy Elliot

Gonzalo González (Iluminación) – El curioso incidente del perro a medianoche

Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky

19. Mejor Producción

Club Media y Olga - Hairspray

Guillermo Francella, Adrián Suar y Pablo Kompel - Desde el jardín

MP Producciones, Ozono Producciones, Carlos Rottemberg y Tomás Rottemberg - Charlie y la Fábrica de Chocolate

Preludio y RGB Entertainment - Annie

Preludio y RGB Entertainment - Rocky